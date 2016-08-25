中国太平保险中期净利大跌47% 惟寿险新业务价值增逾六成

路透香港8月25日 - 中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司(0966.HK)周四称，今年上半年净利按年大跌47%，主要受累于投资收益减少，惟反映质量的寿险新业务价值增逾六成。

据公告，中国太平于2016年1-6月净利为30.99亿港元，上年同期则为58.58亿港元；期内每股盈利0.827港元，不派发中期股息。

公司表示，寿险业务之经营溢利净额为33.3亿港元，按年下降37%，主要由于去年同期权益类投资已实现资本利得较高。其持股75.1%的太平人寿期内保费收入增长14%至723.45亿港元，新业务价值52.36亿港元升61.3%。

受累于A股和港股市场下滑，环球利率进入长期下行通道，中国太平期内总投资收益93.51亿港元，按年减少48%，年化投资收益率降至4.69%，上年同期则为7.75%。

中国太平全资拥有的太平财险上半年经营溢利净额3.46亿港元，按年下跌51%，因投资收益减少，惟综合成本率维持在99.6%。

中国太平的业务涵盖寿险、财险和再保险，地域上除了中国内地、香港和澳门之外，还遍及新加坡、英国和印尼。

业绩公布前，该股周四早盘收跌0.5%，报15.98港元。（完）

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