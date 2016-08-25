中国太平保险中期净利大跌47% 惟寿险新业务价值增逾六成

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月25日 - 中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司(0966.HK)周四称，今年上半年净利按年大跌47%，主要受累于投资收益减少，惟反映质量的寿险新业务价值增逾六成。
据公告，中国太平于2016年1-6月净利为30.99亿港元，上年同期则为58.58亿港元；期内每股盈利0.827港元，不派发中期股息。
公司表示，寿险业务之经营溢利净额为33.3亿港元，按年下降37%，主要由于去年同期权益类投资已实现资本利得较高。其持股75.1%的太平人寿期内保费收入增长14%至723.45亿港元，新业务价值52.36亿港元升61.3%。
受累于A股和港股市场下滑，环球利率进入长期下行通道，中国太平期内总投资收益93.51亿港元，按年减少48%，年化投资收益率降至4.69%，上年同期则为7.75%。
中国太平全资拥有的太平财险上半年经营溢利净额3.46亿港元，按年下跌51%，因投资收益减少，惟综合成本率维持在99.6%。
中国太平的业务涵盖寿险、财险和再保险，地域上除了中国内地、香港和澳门之外，还遍及新加坡、英国和印尼。
业绩公布前，该股周四早盘收跌0.5%，报15.98港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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