专访：面临清盘的泰山石化已提出债务重组“终极”方案

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
* 泰山石化提出债务重组“终极”方案
* 公司管理层指大股东和投资者不会再抬高出价
* 方案建议票据及无抵押债权人削债60-70%
* 泰山石化被申请清盘程序继续
* 联交所要求泰山石化于明年5月初之前提交复牌建议
路透香港11月28日 -面临清盘和股份除牌的泰山石化(1192.HK)已提出债务重组的“终极”方案，其单一最大股东广东振戎一如既往支持公司重组以继续营运。
泰山石化执行董事黄少雄周四接受路透访问时称，倘若成功重组，初步估算广东振戎将持有公司逾50%的控制权，而广东振戎将探讨泰山石化向其赎回船厂的可能性，未来亦可能磋商让泰山石化购回仓储业务。
“广东振戎已经拥有其所需的资产（船厂和仓储），但以愿意重组的心态继续走下去。”他说，“广东振戎以经济效益算帐，（与其他）投资者不会再抬高出价。”
现时广东振戎持有泰山石化45%股份，为单一最大股东。该公司以7.4亿元人民币收购仓储公司，又向浦东发展银行(600000.SS)和信达资产管理公司收购船厂全部14亿元抵押贷款。
根据泰山石化最新债务重组方案，票据持有人可选择收取10%现金及30%股份的方案（即偿付比率40%，削债60%），或者收取20%现金及10%股份的方案（即偿付比率30%，削债70%）；无抵押索偿持有人则收取10%现金，即偿付比率10%，削债90%。
同时，泰山石化建议向合资格股东配发可换股债券筹资至少3.91亿港元，并向新加坡Falcon Energy Group(FEG)(FEGL.SI)、FEG两名董事以及泰山石化主席赵旭光发行总值3.1亿港元可换股债券；筹资共逾7亿港元以应付债务重组并为集团提供营运资金。
泰山石化已资不抵债，市场估算其拖欠债务接近2亿美元。根据顾问分析报告，如果泰山石化清盘，债权人的偿付比率将低于重组方案建议的30%及40%。
黄少雄称，周三晚间与非正式债权人委员会举行会议，有关代表认为最新方案“并非不合理”，不过暂时难以估算全部债权人的意向，公司等待债权人周末答覆。
即使债权人同意重组方案，泰山石化还将面临清盘和股份除牌的风险。
**清盘和除牌风险未解除**
去年，美国私募基金华平投资WP.UL以债权人身份向百慕达法院申请泰山石化清盘，并联合南方石化向法院提交一份对泰山石化的债务重组方案，结果引发广东振戎与南方石化就争夺泰山石化的仓储公司进行角力，最终南方石化愿意拱手相让并与华平退出泰山石化的争端。
虽然华平已撤回泰山石化清盘申请，但是泰山石化另一名债权人对其清盘申请仍然继续，百慕达法院已委任罗兵咸为临时清盘人，并将于12月13日就最新债务重组方案进行审视。
据泰山石化方面的评估，该名船东债权人坚持将泰山石化清盘，可能是基于对泰山石化的资产以及对广东振戎财力的判断。
黄少雄强调，广东振戎与新投资者FEG愿意支持泰山石化重组以继续营运，泰山石化方面亦希望所有股东能够分享公司业务重振后的发展成果。
FEG为亚洲主要离岸海洋及油气行业服务公司，此前与广东振戎成立一间各占50%权益之合资企业，以从事拥有及营运移动离岸钻井装置。
黄少雄称，如果FEG成为泰山石化的股东，未来可向泰山石化转介钻井平台和半潜式钻井平台建造合约。
广东振戎为珠海振戎持股44%的企业，余下56%权益由多名自然人拥有。珠海振戎为中国国资委辖下企业，主要从事包括中东地区贸易业务，与广东振戎独立运作。广东振戎主要从事油品、有色金属、煤炭及化工的贸易经营。
泰山石化自2012年6月停牌至今，并已进入第二除牌阶段，公司须于2014年5月5日之前向联交所提切实可行之复牌建议，包括证明拥有足够之业务运作或资产，发布尚欠之财务业务及解决核数师疑问，以及获撤回清盘呈请。（完）
(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
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