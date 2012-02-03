提高陆银参股台湾银行上限 金管会称持开放态度--报载

路透台北2月3日电---台湾本地工商日报周五报导称,针对大陆银行来台参股上限,行政院金融监督管理委员会主委陈裕璋松口表示"保持开放态度",业者若有实际需求,可向金管会反应.

金管会今年1月2日起开放大陆银行来台参股国内上市柜金控、银行.依现行规定,陆银参股台湾单一银行、金控上限5%,加计中国合格境内机构投资者(QDII)则限10%.不少业者反应比重太低,建议金管会提高到15-20%.

报导引述陈裕璋指出,金管会不排除任何开放的可能性,但涉及多个部会,必须洽其他单位意见;且相关措施1月初才开放,应先实施看看再检讨,金管会会保持弹性,业者洽谈参股事宜时若有现实上的需求,可向金管会反映,金管会将保持开放态度.

两岸在2009年底签下金融监理备忘录(MOU)後,开启金融业互动大门.2010年3月台湾公布两岸投资细节法规--两岸金融三法,正式开放相互设点.

金管会并在去年12月宣布,自2012年1月2日起陆银来台参股本地银行及金控公司,但持股比率需与其他大陆地区投资人合并控管,单一陆银持股不得超过被投资本地银行、金融控股公司的5%.目前符合金管会规定能来台参股的陆银，仅有大陆工商银行(601398.SS)(1398.HK)和建设银行(0939.HK)(601939.SS).

苹果日报导称,据银行公会建议,只要属於金控持股超过50%的子银行,可提高单一陆银参股比例到20%,合计全体陆银参股比例到25%.;若非属金控旗下持股50%的子银行,则回到现行规定,陆银参股单一本国银行限5%,合计QDII为10%.(完)

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

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