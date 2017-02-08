中国国台办称将坚持运用法治方式和手段捍卫国家主权和领土完整

路透北京2月8日 - 中国国台办发言人安峰山周三在例行新闻发布会上应询表示，在当前两岸关系形势复杂严峻的形势下，将坚持运用法治方式和手段来捍卫国家主权和领土完整，决不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国的领土从中国分裂出去。

新华社报导，有记者在发布会上询问关于《反分裂国家法》的问题，安峰山在答问中作上述表示并称，两岸关系和平发展是维护台海和平稳定的根本保障，而搞“台独”分裂才是对两岸关系和平发展的最大威胁。

“我们在台湾问题上的基本立场是非常清晰的，也是一贯的。我们坚持一个中国原则、反对‘台独’的立场坚定不移。我们愿以最大的诚意，尽最大的努力，来争取实现和平统一的前景。”安峰山称，“同时，我们维护国家领土和主权完整的决心坚定不移，决不会允许‘台独’势力以任何形式把台湾从中国分裂出去。”

他强调，只有承认“九二共识”的历史事实，认同两岸同属一个中国的核心意涵，两岸双方才能开展接触和互动，两岸关系才有机会重回和平发展的正确轨道。

他表示，去年5月20日以来，由于台湾执政当局不承认“九二共识”，不认同两岸同属一中，破坏了两岸关系和平发展的政治基础，使台海局势趋于复杂严峻，两岸关系和平发展的局面和方方面面的成果都受到影响，两岸同胞特别是台湾同胞的切身利益也受到损害。

“我想再怎么解释，恐怕造成这一局面的责任，台湾当局也是推卸不了的。”安峰山称。

他说，2005年3月14日，十届全国人大三次会议通过了《反分裂国家法》。该法公布实施12年来，在反对和遏制“台独”分裂行径、维护台海和平稳定、促进两岸关系和平发展等方面，发挥了十分重要的作用。（完）