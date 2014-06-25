中国国台办主任张志军首度访台

路透台北6月25日 - 台湾与中国主管两岸事务官员继今年2月在大陆南京见面后，今日再度于台北会面，台湾向大陆表达希望持续拓展对外经贸关系，大陆则称希望两岸关系持续保持发展势头。

中国国台办主任张志军今日首度访问台湾，并与台湾的陆委会主委王郁琦举行两岸事务首长会议。双方稍晚将举行记者会对外说明会面内容。

王郁琦在会议前的致词指出，希望张志军此行能理解台湾人民寻找出路、拓展对外经贸的期待；张志军则表示迈出首度访台的这一步足足有60年的时间，希望能争取更多和平发展的成果，保持两岸关系发展的势头。

张志军并指出，此行希望能和年轻一代加强沟通往来，而两岸关系在向前迈进的同时，必会遇到深层次的问题，希望两岸共同努力，一起前行。

张志军此次访台是中国负责两岸事务的国台办主任历来首次访台；王郁琦已于今年2月首度访问大陆。

台湾与大陆去年6月签署的服务贸易协议，目前尚在台湾立法院审查，未能生效。外界质疑在服贸未能过关的情况下，大陆将延迟与台湾协商中的货品贸易协议。此外，台湾政府近来亦积极推动台湾加入区域经济组织。(完)

(记者 林妙容; 审校 曾祥进)

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