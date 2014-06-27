《信报》：官方互动制度化 两岸关系开新局

（6月27日社评）

国务院台办主任张志军历史性访台，继与台湾陆委会主委王郁琦会面后，昨天午间与新北市长朱立伦会面前，早上已先跟新北市普罗民众接触，向台湾基层释放善意。他此行除了要巩固近年两岸所形成的良性互动关系，据此遏制台独意识蔓延外，更重要一点是，把国台办和陆委会之间的官方沟通渠道制度化，此举对推动两岸进一步良性互动具有积极意义。

不过，由于维系两地社会和民众生活的秩序，亦即政治体制的差异很大，两岸要实现和平统一，目前看来仍然遥遥无期。

今次张志军访台，向台湾基层释出善意，是希望可缓和台湾本土「反中」情绪扩散，避免台独意识再度高涨，因而此行的参访重点集中于基层，并以「三中一青」，亦即中南部、中小企业、中低收入和青年族群为主，高调打出一张「亲善牌」。

至于台湾方面看张氏访台的意义，明显聚焦于强化两岸经贸发展，尤其着力推动加入地区经贸组织，避免受到「边缘化」；至于「深绿」阵营，事前已表明会如影随形抗议张志军到访，折射出两岸迄今仍然缺乏政治突破的条件。

再看深一层，张志军今次访台的行程安排，反映北京开始透过加强与台湾进行多维度的沟通与互动，为推动政治突破营造条件，并利用软硬兼施的「巧实力」，来应对「反服贸」运动后的台湾变局。

总括而言，张志军此行除了确立两岸官方沟通管道「常态化」和「制度化」外，今次大陆主管对台事务部门的负责官员「破天荒」踏入台湾，的确具历史性意义，也有助巩固两岸今后加强良性互动的基础。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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