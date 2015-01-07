台湾官员称台湾驻美代表处元旦升旗未事先告知美方

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透台北1月7日 - 台湾驻美国代表沈吕巡周三表示，关于台湾驻美代表处2015年元旦升旗一事，基于善意事先未告知美方。
台湾驻美代表处2015年元旦在华盛顿双橡园举行升旗，媒体报导称这是台湾驻美代表处自美台断交36年来首次升旗仪式。
中国外交部周一称，已就此向美方提出严正交涉。
美国国务院表示，该升旗仪式有悖美国政策，美国事先并不知情。
沈吕巡称，升旗一事未事先告知美国方面是出于善意，这样如果大陆方面抗议，美方可以回答说不知道此事。（完）
编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
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