版本:
中国
时事要闻 | 2015年 1月 7日 星期三 14:29 BJT

台湾官员称台湾驻美代表处元旦升旗未事先告知美方

路透台北1月7日 - 台湾驻美国代表沈吕巡周三表示，关于台湾驻美代表处2015年元旦升旗一事，基于善意事先未告知美方。

台湾驻美代表处2015年元旦在华盛顿双橡园举行升旗，媒体报导称这是台湾驻美代表处自美台断交36年来首次升旗仪式。

中国外交部周一称，已就此向美方提出严正交涉。

美国国务院表示，该升旗仪式有悖美国政策，美国事先并不知情。

沈吕巡称，升旗一事未事先告知美国方面是出于善意，这样如果大陆方面抗议，美方可以回答说不知道此事。（完）

编译：王燕焜 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐