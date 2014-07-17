两岸第六次经合会8月5日召开 8月中重启货贸谈判--报载

路透台北7月17日 - 台湾经济日报周四引述未具名的消息人士指出，第六次两岸经合会将在8月5日召开，服贸协议、货贸协议、及解决台商投资障碍为三大重头戏。其中，两岸已有共识，货贸谈判小组将在8月中旬重回谈判桌。

经济日报称，第六次两岸经合会预备性会议本周二在北京举行，工作小组成员已在昨晚返台。会议进展出奇顺利，各界最关注的货贸谈判问题，取得重大进展，双方决定让受服贸延宕而暂停的货贸谈判，紧接在经合会结束后重回谈判桌。

报导指出，尽管包括面板、石化、工具机、汽车等四大关键产业仍未突破，但双方已有共识尽快坐下来谈。

报导称，按照两岸轮流惯例，本次经合会将在大陆举行，台湾的代表预计8月4日启程，5日召开正式会议，6日在大陆方面安排下参访，7日返台。举办地点以北京机会最高，但尚未最后确定。

报导指出，两岸经合会下设货贸、服贸、投资、争端解决、产业合作及海关合作等六个工作小组。除货贸、服贸外，有关台商遭遇的投资问题，也纳入今次会谈重点。例如本次经合会将讨论各种保险金如何提拨，及具体的认列时点。

产业合作方面，将讨论下半年两岸搭桥会议如何进行，预料包括通讯、生技与医材、会展、再生能源、电子商务等产业合作都会纳入讨论。

至于服贸后续程序方面，两岸协议监督条例必须先通过，服贸才能进入实质审查。为让服贸重燃希望，陆委会正积极拜会立院各党团，力争监督条例排入立法院二次临时会议程。(完)

(记者 高洁如; 审校 林高丽)

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