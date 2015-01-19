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时事要闻 | 2015年 1月 19日 星期一 08:39 BJT

习近平电贺朱立伦当选中国国民党主席

路透台北/上海1月17日 - 新华社报导称，中共中央总书记习近平向当选中国国民党主席的朱立伦发出贺电。

习近平称：“冀望两党秉持民族大义，巩固坚持‘九二共识’、反对‘台独’之共同政治基础，加强交流，增进互信，推动两岸关系和平发展继续前行，造福两岸民众，共成民族复兴之伟业。”

朱立伦在复电中表示：“期盼贵我两党在两岸关系未来的发展上，继续扩大交流，创造互利双赢，促进两岸永续的和平与繁荣。”（完）

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