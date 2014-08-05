两岸货贸协议协商拟8月底举行 市场开放分五种降税安排--海基会

路透台北8月5日 - 台湾海基会周二发出新闻稿表示，两岸经贸谈判代表在今日达成重要共识，关于台湾与大陆的货品贸易协议部分，双方在协议文本协商已取得阶段性进展，同意市场开放分五种降税安排，下次协商初步规划在8月底举行。

海基会指出，目前双方仍透过各种方式沟通，但因市场开放涉及产业利益，需更多时间准备。

不过在服务贸易协议部分，新闻稿仅指〞应尽速生效实施〞，并未涉及台湾金融业者关注的金融产业政策与服贸协议脱勾议题。

在争端解决协议部分，海基会指出，双方已就ECFA争端解决机制设计理念、争端解决的基本原则、程序架构以及协议的主要内容充分沟通，并已就协议的前言、适用范围、专家审议组的职能、审议期限、及争端解决费用的承担等方面内容达成诸多共识。

两岸产业合作部分，无线城市部分将持续推动成都、宁波及福州试点，并同意推动两岸在4G/5G领域的合作；汽车(电动车)业持续推动杭州试点，并持续在政策、标准研究及测试验证等方面交流与合作；冷链物流部分，将推动天津、厦门成为两岸冷链物流的发展基地，并总结第一阶段试点经验，考虑扩大试点区域等。

在推动两岸经贸团体互设办事机构部分，双方将继续推动后续相关工作，希望今年底前完成陆方海贸会台北办事处及台湾电电公会东莞代表处设立。

两岸经贸谈判代表周二在北京会面，进行第六次的两岸经济合作委员会(经合会)会议，检视〞海峡两岸经济合作架构协议〞(ECFA)执行现况与推动议题的进展。

经合会是依据ECFA的条文而设立，作为处理ECFA相关事宜的磋商平台及联系机制，轮流在两岸举行。(完)

(记者 林妙容; 审校 林高丽)

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