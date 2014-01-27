浙江温岭杀医案被告连恩青被判死刑

报道指出，现年33岁的被告人连恩青因对手术后效果不满，携带事先准备的榔头和尖刀来到温岭市第一人民医院对医护人员行凶，致1死2伤。

连恩青的妹妹连巧称，手术几个月后连恩青觉得不舒服，但是医院的所有检查都显示手术成功。连恩青由此怀疑医生欺骗他，多次到医院找医生。连恩青被诊断患有“持久的妄想症障碍”。