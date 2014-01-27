浙江温岭杀医案被告连恩青被判死刑

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透北京1月27日 - 新华社报道称，浙江省台州市中级人民法院对温岭患者刺死医生案件作出一审判决，被告人连恩青被判死刑。
此案件凸显解决受到腐败困扰的医疗行业暴力事件的难度。
报道指出，现年33岁的被告人连恩青因对手术后效果不满，携带事先准备的榔头和尖刀来到温岭市第一人民医院对医护人员行凶，致1死2伤。
连恩青的妹妹连巧称，手术几个月后连恩青觉得不舒服，但是医院的所有检查都显示手术成功。连恩青由此怀疑医生欺骗他，多次到医院找医生。连恩青被诊断患有“持久的妄想症障碍”。
台州市人民检察院的公诉书上表示，“被告人连恩青作案时意识清晰，有完全刑事责任能力”。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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