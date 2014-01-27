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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 16:42 BJT

浙江温岭杀医案被告连恩青被判死刑

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月27日 - 新华社报导称，浙江省台州市中级人民法院对温岭患者刺死医生案件作出一审判决，被告人连恩青被判死刑。

此案件凸显解决受到腐败困扰的医疗行业暴力事件的难度。

报导指出，现年33岁的被告人连恩青因对手术后效果不满，携带事先准备的榔头和尖刀来到温岭市第一人民医院对医护人员行凶，致1死2伤。

连恩青的妹妹连巧称，手术几个月后连恩青觉得不舒服，但是医院的所有检查都显示手术成功。连恩青由此怀疑医生欺骗他，多次到医院找医生。连恩青被诊断患有“持久的妄想症障碍”。

台州市人民检察院的公诉书上表示，“被告人连恩青作案时意识清晰，有完全刑事责任能力”。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜
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