中国明年将对730多种商品实施较低进口暂定税率--财政部

路透北京12月15日电---为扩大进口,中国财政部周四公布,2012年中国将对730多种商品实施较低的进口暂定税率,平均税率为4.4%,比最惠国税率低50%以上.

这些商品主要分为五大类,包括能源资源性产品,发展高端装备制造、新一代信息技术、新能源汽车等战略性新兴产业所需的关键设备和零部件,农业生产资料,用於促进消费和改善民生的日用品,与公共卫生相关的产品.

"源资源性产品包括煤炭、焦炭、成品油、大理石、花岗岩、天然橡胶、稀土、铜、铝、镍等;用於促进消费和改善民生的日用品,包括冷冻海鱼、特殊配方婴幼儿奶粉、婴儿食品、护肤品、烫发剂、餐具、厨房用具等."财政部称.

中国已在2010年全部履行完毕加入世界贸易组织的降税承诺.2011年,对600余项目商品实施进口暂定税率,平均税率约4.5%,优惠幅度接近60%.

财政部称,2012年继续对小麦等七种农产品和尿素等三种化肥的进口实施关税配额管理,并对尿素等三种化肥实施1%的暂定配额税率.

对关税配额外进口一定数量的棉花继续实施滑准税,并适当调整了滑准税计税公式,效果是进口价格越高,适用税率越低.继续对冻鸡等52种产品实施从量税或复合税.

财政部指出,2012年继续对原产于东盟各国、智利、巴基斯坦、新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、韩国、印度、斯里兰卡、孟加拉等国家的部分进口产品实施协定税率,其中产品范围将进一步扩大,税率水平进一步降低.

此外,2012年中国继续以暂定税率的形式对煤炭、原油、化肥、铁合金等"两高一资"产品徵收出口关税. (完)

欲了解更多详情,请点选中国财政部(www.mof.gov.cn)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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