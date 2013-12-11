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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 01:41 BJT

中国贸易：2014年起中国将下调760多种进口商品关税，平均优惠幅度达60%

路透北京12月11日 - 中国财政部周三在网站上发布，2014年中国将对760多种进口商品实施低于最惠国税率的年度进口暂定税率，平均优惠幅度达60%。

其中，新增和进一步降低税率的产品包括活塞航空发动机、手机和平板电脑取像模块等战略性新兴产业所需的设备、零部件和原材料；天然牧草等支农惠农产品；音频生命探测仪等救灾用品等。

财政部称，此举是为了“满足国内经济社会发展及消费需求，促进经济结构调整”。

财政部还指出，2014年将继续以暂定税率的形式对煤炭、原油、化肥、铁合金等产品征收出口关税，其中，适当降低了化肥出口关税税率。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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