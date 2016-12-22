中国税务总局称宏观税负水平总体较低 重税导致经济低迷之说不成立

路透北京12月22日 - 在外界对中国企业税负过重，“死亡税率”是当前经济持续低迷的真实原因的质疑声中，中国国家税务总局日前刊文称，中国宏观税负水平总体上还是比较低的，“死亡税率”之说严重误导了社会公众。

该篇由国家税务总局税收科学研究所所长李万甫撰写并刊登在国税总局官网的文章称，由于不同税种的计税依据不一，税率设定不同，对企业而言，衡量企业税负的轻或重，不能简单片面只看税率的高低，税率并不等于税负，应当从多维度综合衡量。

“对于30-40%的'死亡税率'是我国当前经济持续低迷的真实原因这一结论，严重曲解和低估了导致经济下行压力的深层次原因。”文章称。

实际上，形成经济增速下滑的诱因是多方面的，既有体制因素，又有制度因素，也有市场环境变化的因素。如果按照这一逻辑思维，是否可以这样递推出：只要企业税费负担降低了，经济下行压力就会得到遏制。

显然，经济运行状态的转变远非这样简单。至于“中国宏观税负与经济增长之间呈负相关关系”。事实上中国宏观税负近些年来一直稳中有降，特别是一系列减税降负措施的陆续出台，企业的税负大大减轻，但同期经济增长却出现了较大幅度的波动，由最初的两位数的高增长到目前6.7%的增长。可见，简单推论出宏观税负与经济增长之间负相关的结论，是不能成立的。

文章称，要正确看待宏观税负的水平。宏观税负并没有一个统一的口径，通常结合政府收入构成状况，分为大、中、小口径：大口径宏观税负是指政府全部收入占GDP的比重，按照IMF统计口径测算，2012—2015年中国宏观税负接近30%，远低于发达国家平均水平42.8%，也低于发展中国家平均水平33.4%。

中口径宏观税负是指税收收入和社会保障缴款之和占GDP比重，按照OECD测算口径，2012-2015年中国宏观税负23.4%，而2014年OECD国家平均水平为35.5%；小口径宏观税负是指税收收入占GDP比重，2012-2015年中国宏观税负18.5%左右，并逐年下降，按照IMF数据测算，2013年发达国家为25.9%，发展中国家为20.4%。

此外，中国企业所得税税率为25%，高新技术企业适用15%税率，世界上征收企业所得税的126个国家标准税率平均为23.7%，欧盟国家所得税标准税率平均为22.1%，OECD国家平均为24.8%；中国增值税标准税率为17%，还有13%、11%和6%的低档税率，实行增值税国家标准税率平均为15.7%，欧盟国家增值税标准税率平均为21.6%。

“综上可以看出，我国的宏观税负水平总体上还是比较低的。”文章称。

从税负构成及承担者来看，中国企业承担了90%以上的各种税费，个人承担的各类税费占比不足10%。一方面是由目前中国以流转税为主体的税制结构所决定；另一方面也使企业对税（费）负敏感，尤其是经济下行压力加大、企业盈利能力变弱时，企业自然会感觉税费负担重。

从税负的转嫁性来看，收费往往与政府提供公共产品或服务有关，与企业具体的经营活动相关联，难以转嫁；占中国税收收入比重三分之二左右的流转税，由于依附于价格，受市场供求关系的影响，可以实现转嫁，纳税人与负税人分离，企业只履行缴税义务，并非负担者。

“流转税为主体的税制结构会导致按照世界银行公布的“总税率”指标计算的企业税负虚高。至于流转税的累退性，可以通过税制结构优化完成，但也是一个渐进的过程。”文章称。

**建议加大费改税、减税降负力度**

对此，文章建议，要推进清费立税进程。加大费改税力度，切实将适合税收形式征缴的收费项目、基金项目改为税收；在大力推进税制改革的进程中，适时将某些收费项目并入到税改方案中，统筹实施；在构建财税体制框架结构中，通过费改税，健全地方税体系，确保地方财源稳固。

二是加大减税降负力度。在明晰政府事权和规范政府支出的前提下，控制政府规模膨胀，减少政府对社会资源的强制占有和使用的份额，着力把握好减税降负主基调，为刺激企业投资增长、增加居民收入水平以及扩大消费能力，预留空间。妥善处理好政府与市场以及相互间资源占有和分配使用的关系，发挥市场在资源配置中的主导地位，为企业和市场松绑，为经济发展增添活力。

三是逐步提高直接税的比重。借营改增减税之机，进一步提高直接税比重，加快推进个人所得税综合与分类相结合的税制改革，积极研究房地产税立法，扩大企业所得税税基，规范税前扣除。通过税制改革，为政府实施精准调控预留空间。

面对中国实体经济的“体胖力虚”，减税呼声渐高。周三中国国际经济交流中心举行的专题研讨会上，专家们批评中国税负过重并给出了包括继续减少政府对投资项目的审批权限，减税以及金融体制改革必须同步等药方。

近期，全国政协委员、福耀集团董事长曹德旺到美国投资10亿美元，并称中国制造业的综合税负比美国高35%，引起社会的极大关注。

中国社科院经济学部最新发布2017年经济蓝皮书指出，如果将一般公共预算收入、政府基金收入，及国有资本经营收入之和，同GDP之比衡量宏观税负水平的话，2015年该比重为28.8%，表明宏观税负处于较高水平。（完）