中国营改增或增债券持有到期成本 金融债国债利差走阔--华创

路透北京4月12日 - 中国将于今年5月1日起全面实施营改增。国内券商--华创证券认为，营改增税制改革中明确规定金融商品持有至到期的利息需要缴纳增值税，增加了机构债券持有至到期投资的成本，这有可能导致金融债与国债、以及信用债与国债之间的利差走阔。

华创证券在研究报告中并称，营改增或将增加银行部分同业业务的税收成本，买入返售、线下拆借等业务的活跃度可能会因此受到影响，对于债券流动性和杠杆操作也可能会产生负面影响。

以下为华创报告的要点摘录：

--营改增税制改革或增加机构债券持有至到期投资税收成本：

营业税对债券买卖中获得利息缴税有明确规定，其纳税基数为（卖出价+利息收入-买入价）。但是对于债券持有至到期投资，获得利息是否缴税说法不一。部分地方税务局明确指出，对公司购买债券持有到期后取得的利息收入，不征收营业税。在实践中，大部分机构也采取了持有至到期不缴纳营业税的处理方法。

但在《营业税改征增值税试点实施办法》中则明确指出，金融商品持有期间（含到期）利息（保本收益、报酬、资金占用费、补偿金等）收入、按照贷款服务缴纳增值税。

因此，我们认为营改增税制改革中明确规定了金融商品持有至到期的利息需要缴纳增值税，这增加了机构债券持有至到期投资的成本。当然，国债和地方政府债的利息收入不缴纳增值税，与之前没有变化，因此持有至到期投资税收成本的增加有可能会导致金融债与国债，以及信用债与国债之间的利差走阔。

我们来简单测算税收对于金融债和国债利差的影响，根据目前金融债的隐含税率，如果增值税率在6%的话，估计实际税收影响在3.6%-3.8%左右，假设金融债票息在3%-5%之间，当税收成本增加后，只有金融债和国债的利差出现11bp-19bp的走阔，金融债的持有至到期收益才与国债可比。

--营改增税制改革或增加银行同业业务成本：

营业税规定：对金融机构往来业务暂不征收营业税。

增值税规定：各种占用、拆借资金取得的收入，按照贷款服务缴纳增值税。其中免征增值税的范围包括：（1）金融机构与人民银行所发生的资金往来业务；（2）银行联行往来业务；（3）金融机构间的资金往来业务；（4）金融机构之间开展的转贴现业务。

对比营业税和增值税的规定我们不难发现，营业税对于金融机构同业往来的定义相对宽泛，只要满足相互占用、拆借资金、不提供服务即可，因此在实践中，买入返售等业务均会被处理在免收营业税的范围里。但在增值税的规定中，明确了各种占用、拆借资金取得的收入都需要缴纳增值税，特别提到了买入返售金融商品利息收入。而在免税范围内，也明确列出只包含金融机构与央行资金往来、银行联行往来、通过拆借市场的短期无担保资金融通行为、转贴现业务四项，所包含范围较营业税免征范围出现明显缩小。

因此，我们认为税制改革或将增加银行部分同业业务的税收成本，买入返售、线下拆借等业务的活跃度可能会因此受到影响，对于债券流动性和杠杆操作也可能会产生负面影响。（完）