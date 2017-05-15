中国国税总局局长称“一带一路”国家要完善税制消除税收壁垒

路透北京5月15日 - 中国国家税务总局局长王军周日称，“一带一路”沿线国家要完善税制，着力消除税收壁垒，并加强双边合作，有效降低税收负担；同时深化多边合作，共同提升税收治理能力，进一步服务和推进“一带一路”建设。

新华社援引他在“一带一路”国际合作高峰论坛“推动贸易畅通”平行主题会议上指出，大家应本着互利共赢的原则，尽量发挥税收制度正向外溢效应，控制其负面外溢效应。

按照G20(20国集团)“实施增长友好型税收政策”的倡议，顺应国际税改趋势，进一步增强税收中性与透明度，避免对跨境经贸活动造成扭曲，为持续、平衡、包容性增长营造良好的税收环境。

税收协定是促进跨国经贸活动平等互利的税收国际法保障。王军建议，各国应加快相互之间税收协定谈签与完善，进一步简化协定执行程序，提高协定执行水平，并完善税收争端解决机制，有效降低跨境投资者税收负担。

他表示，希望与各国一道努力构建“一带一路”税收合作长效机制，研究建立沿线国家税务局长会晤与沟通平台，促进税收政策协调及征管多边合作，更好地发挥税收促进全球经济治理的作用。

“一带一路”国际合作高峰论坛于5月14日至15日在北京举行。这也是中国国家主席习近平2013年提出“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)倡议以来，中方就此召开的规格最高的国际会议。(完)