中国国税总局局长称“一带一路”国家要完善税制消除税收壁垒

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月15日 - 中国国家税务总局局长王军周日称，“一带一路”沿线国家要完善税制，着力消除税收壁垒，并加强双边合作，有效降低税收负担；同时深化多边合作，共同提升税收治理能力，进一步服务和推进“一带一路”建设。
新华社援引他在“一带一路”国际合作高峰论坛“推动贸易畅通”平行主题会议上指出，大家应本着互利共赢的原则，尽量发挥税收制度正向外溢效应，控制其负面外溢效应。
按照G20(20国集团)“实施增长友好型税收政策”的倡议，顺应国际税改趋势，进一步增强税收中性与透明度，避免对跨境经贸活动造成扭曲，为持续、平衡、包容性增长营造良好的税收环境。
税收协定是促进跨国经贸活动平等互利的税收国际法保障。王军建议，各国应加快相互之间税收协定谈签与完善，进一步简化协定执行程序，提高协定执行水平，并完善税收争端解决机制，有效降低跨境投资者税收负担。
他表示，希望与各国一道努力构建“一带一路”税收合作长效机制，研究建立沿线国家税务局长会晤与沟通平台，促进税收政策协调及征管多边合作，更好地发挥税收促进全球经济治理的作用。
“一带一路”国际合作高峰论坛于5月14日至15日在北京举行。这也是中国国家主席习近平2013年提出“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)倡议以来，中方就此召开的规格最高的国际会议。(完)
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。