贾康：中国正加紧研究消费税改革方案 将推至零售环节

路透上海3月3日 -中国全国政协委员、财政部财科所所长表示，相关部门目前正在加紧研究消费税改革方案，该项改革是今年财税改革中很可能看到动作的一项。通过调整，把一部分财力归到地方政府，把原来生产、批发环节的消费税推到零售环节。

中国证券报周一引述贾康指出，消费税改革有若干个相关联的目的，首先把消费税的可行部分推到零售环节，归地方掌握，以增加“营改增”后的地方税收，政府在得到激励之后，可以更好地优化辖区内市场环境；同时促进地方政府更多关心辖区内的供销两旺，而非吸引企业投资。

此外，改革还要对资源环境进行调节，对炫耀性奢侈品消费进行调节。

在地方债风险问题上，贾康并谈到，从目前审计署信息来看，总量处在安全区内，主要风险点在局部和项目上，特别是运行机制上。风险爆发是矛盾积累到一定程度才会发生突发事件，这时一般是要灭火，这种方式对政府的公信力损害比较大。

他认为，对于地方债的问题要客观看待，地方债兴起之时，地方政府获得的资金对各个地区贯彻发展战略和改进民生都起到了很大作用，但弊端不可回避。弊端主要来自信息不透明降低了风控能力，在未来应该强调阳光化和制度建设。

他还表示，互联网金融合乎市场逻辑，在技术上给业界带来很多革命，产业革命的潮流任何人都阻挡不了。互联网金融对银行产生的冲击性影响是不可回避的，要处理为良性冲击。(完)

(发稿 边竞 审校 黄凯)

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