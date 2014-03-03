贾康：中国正加紧研究消费税改革方案 将推至零售环节

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透上海3月3日 -中国全国政协委员、财政部财科所所长表示，相关部门目前正在加紧研究消费税改革方案，该项改革是今年财税改革中很可能看到动作的一项。通过调整，把一部分财力归到地方政府，把原来生产、批发环节的消费税推到零售环节。
中国证券报周一引述贾康指出，消费税改革有若干个相关联的目的，首先把消费税的可行部分推到零售环节，归地方掌握，以增加“营改增”后的地方税收，政府在得到激励之后，可以更好地优化辖区内市场环境；同时促进地方政府更多关心辖区内的供销两旺，而非吸引企业投资。
此外，改革还要对资源环境进行调节，对炫耀性奢侈品消费进行调节。
在地方债风险问题上，贾康并谈到，从目前审计署信息来看，总量处在安全区内，主要风险点在局部和项目上，特别是运行机制上。风险爆发是矛盾积累到一定程度才会发生突发事件，这时一般是要灭火，这种方式对政府的公信力损害比较大。
他认为，对于地方债的问题要客观看待，地方债兴起之时，地方政府获得的资金对各个地区贯彻发展战略和改进民生都起到了很大作用，但弊端不可回避。弊端主要来自信息不透明降低了风控能力，在未来应该强调阳光化和制度建设。
他还表示，互联网金融合乎市场逻辑，在技术上给业界带来很多革命，产业革命的潮流任何人都阻挡不了。互联网金融对银行产生的冲击性影响是不可回避的，要处理为良性冲击。(完)
(发稿 边竞 审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。