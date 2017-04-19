中国国务院推出进一步减税举措 预计今年将再减税3800多亿元

路透北京4月19日 - 中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。

中国政府网官方微博发布新闻稿称，同时扩大享受企业所得税优惠的小微企业范围；并从7月1日起，将商业健康保险个人所得税税前扣除试点政策推至全国，对个人购买符合条件的商业健康保险产品的支出，允许按每年最高2,400元的限额予以税前扣除。

国务院指出，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业年应纳税所得额上限由30万元提高到50万元，符合这一条件的小微企业所得减半计算应纳税所得额并按20%优惠税率缴纳企业所得税。

此外，提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例，自2017年1月1日至2019年12月31日，将科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例，由50%提高至75%。

国务院并提出，在京津冀、上海、广东、安徽、四川、武汉、西安、沈阳八个全面创新改革试验地区和苏州工业园区开展试点，自今年1月1日起，对创投企业投资种子期、初创期科技型企业的，可享受按投资额70%抵扣相应纳税所得额的优惠政策。

“自今年7月1日起，将享受这一优惠政策的投资主体由公司制和合伙制创投企业的法人合伙人扩大到个人投资者，政策生效前两年内发生的投资也可享受前述优惠。”国务院称。

此外，国务院还将2016年底到期的部分税收优惠政策延长至2019年底，包括对金融机构农户小额贷款利息收入免征增值税，并将这一政策优惠范围扩大至所有合法合规经营的小额贷款公司。（完）