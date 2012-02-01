中国今年有必要较大规模减税--专家

路透北京2月1日电---人民日报周三刊登中国社会科学院财经战略研究院院长高培勇撰文称,今年预算赤字将在去年基础上有少许增加,或大致持平,"减税"将成为继续实施积极财政政策的主要载体.

"财政超收,可能进一步推高关於中国宏观税负偏重的争议."高培勇文章表示,"在2012年,我们既有必要、也有能力实施较大规模的减税."

他称,做出上述判断主要基於,外部不确定性虽对中国经济有拖累,但不利影响不会高於2008年末和2009年初;较之于国际金融危机前,调结构的任务显得更为紧迫.

而且,相对而言,在经济增长和稳定物价之间,後者仍是主要问题,这意味着,2012年财政扩张的力度将有所控制.

他并指出,作为继续实施积极财政政策的主要载体,当前正在推进的减税并不是全面减税,而是结构性减税.

具体而言,调整方向是:在适当降低宏观税负水平的前提下,减少间接税,增加直接税;减少来自於企业缴纳的税,增加来自於居民缴纳的税.

他称,减税的主要对象应锁定增值税.

"增值税作为中国第一大税种,它的变化牵一发而动全身,不仅会为我们提供一个优化税制结构以及税收收入结构的重要契机,而且会为我们实施以结构性减税为重心的积极财政政策提供一个重要抓手."

中央经济工作会议提出,2012年要推进营业税改征增值税和房产税改革试点,合理调整消费税范围和税率结构,全面改革资源税制度,研究推进环境保护税改革.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯

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