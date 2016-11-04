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中国财经 | 2016年 11月 4日 星期五 18:47 BJT

中国11月起将汽柴油、航空煤油等出口退税率提高至17%--财政部

路透北京11月4日 - 中国财政部周五称，自11月1日起将照相机、汽油、航空煤油、柴油等产品的出口退税率提高至17%。

刊登在财政部网站上的通知称，通知所列货物适用的出口退税率，以出口货物报关单上注明的出口日期界定。

被列入提高出口退税率产品清单的产品还有润滑油泵、高速摄像机、微缩照相机等共计逾400种商品。（完）

更多细节，请点选财政部网站(here)

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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