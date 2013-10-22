中国1-9月实现税收收入同比增9%--财政部

路透北京10月22日 - 中国财政部称，1-9月全国实现税收收入84,412.11亿元人民币，同比增长9%，完成年度预算的77.3%。增速已经超过年初制定的8%的目标。

财政部网站周一稍晚刊登2013年前三个季度税收收入情况分析称，前三季度税收总收入与去年同期相比略有加快，主体税种收入增长情况差异较大。

其中进口税收增速明显回落且呈负增长，房地产保有环节税收收入增速回落，交易环节税收收入增速加快，各月税收收入增速在波动中趋于回升。

去年年底中国国家税务总局提出,2013年税收增长目标调降至8%,略低于2012年税收实际增长水平。

分析文章指出，前三季度税收收入平稳增长的主要原因是由于今年前三季度经济形势有所好转，其中房地产交易活跃，价格上涨等因素使得相关税种收入高速增长，另外多数税种去年同期基数较低。

分税种看，受“营改增”税制改革、部分行业增加值增长较快和工业生产者出厂价格指数下跌幅度减缓的影响，电信设备、电力、汽车行业增值税收入增长较快。

人民币升值、政策性减收、进口商品结构明显变化，高税率产品减少等因素使得进口税收收入相应下降。交通运输业、租赁和商务服务业，以及住宿餐饮业营业税收入大幅减少，但房地产业营业税收入同比增长37.4%。

受工业企业利润恢复增长，夏季高温和房地产市场开发销售情况较好影响，电力、原油、房地产和建筑业企业所得税增幅较大，但钢坯钢材、煤炭、有色金属等行业企业所得税同比下降幅度较大。

人民日报周二报导称，财政部财科所副所长白景明认为今年前三季度，中国经济呈现稳中有升、稳中向好的发展态势，但与中央财政前三季度增幅与7%的预算目标仍低2.5个百分点，尚存在不小差距，完成年度预算任务艰巨。

2013年1-9月税收总收入和主要税种收入表：（单位：亿元）

税目 收入 比去年同 增长率 占税收总收入的比

期 （%） 重（%）

增收

税收收入 84412.11 7002.03 9.0

其中：

国内增值税 20836.56 1577.04 8.2 24.7

国内消费税 6353.98 232.32 3.8 7.5

进口货物增值税 9981.12 -1153.79 -10.4 11.8

、 消费税

出口货物退增值 -7725.23 13.75 -0.2 ~

税、

消费税

营业税 12887.91 1264.81 10.9 15.3

企业所得税 19434.14 2436.00 14.3 23.0

个人所得税 5067.47 493.42 10.8 6.0

房产税 1151.68 138.07 13.6 1.4

证券交易印花税 352.34 101.06 40.2 0.4

城镇土地使用税 1287.75 128.43 11.1 1.5

车辆购置税 1881.92 227.70 13.8 2.2

关税 1892.20 -230.24 -10.8 2.2

契税 2872.76 772.53 36.8 3.4

注：～为数据无法提供。

欲了解详情，请点选中国财政部网站here（完）

(发稿 张晓翀；审校 李文科/杨淑祯)

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