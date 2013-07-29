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中国财经 | 2013年 7月 29日 星期一 18:32 BJT

上半年全国税收总收入5.9万亿元

路透北京7月29日 - 中国财政部周一表示，2013年1-6月，全国税收总收入完成59,260.61亿元，同比增长7.9%。接近年初制定的8%的目标。

财政部网站周一刊发的2013年上半年税收收入情况分析称，与去年同期相比，税收收入增速总体回落。1-6月税收总收入增速比去年同期回落1.9个百分点。

去年年底中国国家税务总局提出,2013年税收增长目标调降至8%,略低于2012年税收实际增长水平.

财政部解释的税收收入增速回落的原因称，主体税种收入增速普遍回落。1-6月国内增值税、消费税、企业所得税同比分别增长6.6%、3.6%和14.2%，比去年同期增速分别回落1.5、8.1和3.1个百分点。

而同时，房地产保有环节的税收收入增速回落，不过交易环节的税收收入增长较快。1-6月房产税、城镇土地使用税同比分别增长11%和8%，比去年同期增速分别回落19.1和23.1个百分点。房地产营业税、契税同比则分别增长45.7%和39.8%。

欲了解详情，请点选中国财政部网站(here)

(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)

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