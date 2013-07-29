上半年全国税收总收入5.9万亿元

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京7月29日 - 中国财政部周一表示，2013年1-6月，全国税收总收入完成59,260.61亿元，同比增长7.9%。接近年初制定的8%的目标。
财政部网站周一刊发的2013年上半年税收收入情况分析称，与去年同期相比，税收收入增速总体回落。1-6月税收总收入增速比去年同期回落1.9个百分点。
去年年底中国国家税务总局提出,2013年税收增长目标调降至8%,略低于2012年税收实际增长水平.
财政部解释的税收收入增速回落的原因称，主体税种收入增速普遍回落。1-6月国内增值税、消费税、企业所得税同比分别增长6.6%、3.6%和14.2%，比去年同期增速分别回落1.5、8.1和3.1个百分点。
而同时，房地产保有环节的税收收入增速回落，不过交易环节的税收收入增长较快。1-6月房产税、城镇土地使用税同比分别增长11%和8%，比去年同期增速分别回落19.1和23.1个百分点。房地产营业税、契税同比则分别增长45.7%和39.8%。
欲了解详情，请点选中国财政部网站(here)
(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
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