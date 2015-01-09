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中国财经 | 2015年 1月 9日 星期五 09:08 BJT

中国2014年税收收入达10.38万亿元 同比增长8.8%

路透北京1月9日 - 中国2014年税收收入达10.38万亿元人民币（已扣除出口退税），首次突破10万亿大关，同比增长8.8%，小微企业受惠面进一步扩大到90%以上。

人民日报周五援引国家税务总局局长王军在全国税务工作会议上的讲话并称，今年将稳步深化税制改革，进一步推进消费税改革，积极推动清费正税，推进环境保护费改税，清理规范税收优惠政策。

同时，加大对结构调整、科技创新、小微企业、促进消费、保障民生等方面的税收政策支持和落实力度；积极研究和认真落实服务“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)、京津冀协同发展、长江经济带三大战略的税收措施。

据介绍，2014年，中国新出台大的税收优惠有12类28项，通过由事前审批改为备案、将核定征收企业纳入优惠范围等举措，使小微企业受惠面进一步扩大到90%以上。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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