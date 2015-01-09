中国2014年税收收入达10.38万亿元 同比增长8.8%

人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透北京1月9日 - 中国2014年税收收入达10.38万亿元人民币（已扣除出口退税），首次突破10万亿大关，同比增长8.8%，小微企业受惠面进一步扩大到90%以上。
人民日报周五援引国家税务总局局长王军在全国税务工作会议上的讲话并称，今年将稳步深化税制改革，进一步推进消费税改革，积极推动清费正税，推进环境保护费改税，清理规范税收优惠政策。
同时，加大对结构调整、科技创新、小微企业、促进消费、保障民生等方面的税收政策支持和落实力度；积极研究和认真落实服务“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)、京津冀协同发展、长江经济带三大战略的税收措施。
据介绍，2014年，中国新出台大的税收优惠有12类28项，通过由事前审批改为备案、将核定征收企业纳入优惠范围等举措，使小微企业受惠面进一步扩大到90%以上。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。