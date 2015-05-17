中国对合条件的福利性补贴予以税前扣除 进一步减轻企业税负

路透北京5月16日 - 为减轻企业纳税负担，中国税务总局周六发布公告称，将企业发放的符合条件的福利性补贴作为工资薪金予以税前扣除；企业在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提工资薪金，也可在当年汇缴年度按规定扣除。

公告具体提到，列入企业员工工资薪金制度、固定与工资薪金一起发放的福利性补贴，符合《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》规定的，可予以税前扣除。不符合上述条件的，仍按职工福利费计算限额税前扣除。

对于企业接受外部劳务派遣用工支出的税前扣除问题，公告明确将分为两种情况进行税务处理：一是按照协议（合同）约定直接支付给劳务派遣公司的费用，作为劳务费支出。二是直接支付给员工个人的费用，作为工资薪金支出和职工福利费支出。

“其中属于工资薪金支出的费用，准予计入企业工资薪金总额的基数，作为计算其他各项相关费用扣除的依据。”公告称。

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此前，企业发生的合理工资薪金支出和职工福利费支出以不同方式在计算缴纳企业所得税前进行扣除，合理的工资薪金准予全额扣除，职工福利费在不超过工资薪金总额14%的部分准予扣除。

中国国务院前期召开常务会议称，应对当前经济下行压力，保持经济运行在合理区间，积极的财政政策必须加力增效；并确定进一步减税降费措施、支持小微企业发展和创业创新。（完）

(发稿 华小萌; 审校 曾祥进)

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