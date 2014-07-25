上半年全国税收收入55,878亿元 同比增长7.9%--国税总局

路透北京7月25日 - 中国国家税务总局称，今年上半年全国税务部门组织税收收入55,878亿元人民币，同比增长7.9%。

周五刊登在国税总局网站上的新闻稿显示，上半年因实施营改增减税851亿元，包括试点纳税人因税制转换减税385亿元，非试点纳税人因增加抵扣减税466亿元。

营改增自2012年试点以来至今年6月，减税总规模已达2,679亿元。已纳入试点的342万户纳税人中，超过96%的纳税人税负不同程度下降。

今年1月1日，铁路运输和邮政业纳入试点，6月1日，电信业实现税制转换，目前营改增试点范围已覆盖交通运输业、邮政业、电信业和部分现代服务业。

国税总局新闻发言人王陆进表示，今年以来来自三产的税收增速和比重持续明显高于二产。而二产中现代制造业税收增幅高于传统制造业。上半年，汽车制造业税收增长20.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业税收增长15.6%，电气机械和器材制造业税收增长13.1%，均明显高于石油、金属、化工等传统制造业。

此外，东部税收形势好于中西部。在经济税收下行压力较大的情况下，以现代制造业和现代服务业为主的东部地区税收收入增幅高于以资源性行业和传统制造业为主的中西部地区，也体现了经济转型升级的积极效应。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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