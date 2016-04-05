中国将提高进口税率 规范灰色奢侈品海淘市场

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港/巴黎4月1日（记者 Farah Master/Astrid Wendlandt） - 中国将提高海外进境物品的进口税率并打击代购，意在鼓励国内消费，打压消费者用以避税的灰色市场。
尽管中国买家占全球奢侈品销售对象的三分之一，实际发生在中国大陆的购买行为仅占五分之一。
其它均为海外购买--订购自海外网站、由中国游客购买或是代购。
这影响了中国政府的税收，不利于国内的消费行业，特别是高端产品。
“中国希望将海外购买引导回国内，培育本土奢侈品消费市场，这与发展消费型经济的目标一致，”HIS Global Insight经济学家Yating Xu说道。
最新款杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）包等奢侈品在米兰或巴黎的价格可能比中国大陆低50%左右，不过香奈儿等品牌去年下调了在中国的价格以缩小差距。
一些中国人倾向于在海外购买昂贵产品的原因是他们认为买到真货的可能性更大，而且比国内的选择更多，或者获得更好的服务。
奢侈品企业在中国投资开设了精品店，但这些店有时没有顾客，或许会损害他们的品牌。
咨询公司贝恩的数据显示，过去一年里问题加剧。贝恩发现，2015年中国大陆奢侈品消费下滑2%，而中国买家在日本的购买增加了251%，在欧洲的购买增加31%，在韩国的购买增加了33%。
ELLE中国副主编Roth Lai本周在巴黎一个奢侈品会议上指出，主要在线上进行的平行市场正在挤出实体店。
“电子商务已经成为中国奢侈品市场的主要推动力，”他说道。“但我认为，在可预见的未来，中国人仍将继续在海外购买奢侈品，直到中国经济结构发生重大变化。”
为了打击代购，中国政府上周加大了对虚假报关的惩罚力度，并加强了海关控制。工作人员在机场发现了越来越多的代购者，并对他们征税。
中国政府还称，从4月8日起，一些产品无论是通过互联网进口还是个人带入，税收都会增加。
高档手表的进口税率从30%提升至60%，金银的进口税率从10%增加至15%。
“我们预计这对代购和中国游客在海外的购买都会构成负面影响，”Exane BNP Paribas分析师Luca Solca称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)