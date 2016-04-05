中国将提高进口税率 规范灰色奢侈品海淘市场

2014年11月26日，北京市中心一处办公楼外的人行道上，快递人员将商品摆放在地上等待客户领取。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透香港/巴黎4月1日（记者 Farah Master/Astrid Wendlandt） - 中国将提高海外进境物品的进口税率并打击代购，意在鼓励国内消费，打压消费者用以避税的灰色市场。

尽管中国买家占全球奢侈品销售对象的三分之一，实际发生在中国大陆的购买行为仅占五分之一。

其它均为海外购买--订购自海外网站、由中国游客购买或是代购。

这影响了中国政府的税收，不利于国内的消费行业，特别是高端产品。

“中国希望将海外购买引导回国内，培育本土奢侈品消费市场，这与发展消费型经济的目标一致，”HIS Global Insight经济学家Yating Xu说道。

最新款杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）包等奢侈品在米兰或巴黎的价格可能比中国大陆低50%左右，不过香奈儿等品牌去年下调了在中国的价格以缩小差距。

一些中国人倾向于在海外购买昂贵产品的原因是他们认为买到真货的可能性更大，而且比国内的选择更多，或者获得更好的服务。

奢侈品企业在中国投资开设了精品店，但这些店有时没有顾客，或许会损害他们的品牌。

咨询公司贝恩的数据显示，过去一年里问题加剧。贝恩发现，2015年中国大陆奢侈品消费下滑2%，而中国买家在日本的购买增加了251%，在欧洲的购买增加31%，在韩国的购买增加了33%。

ELLE中国副主编Roth Lai本周在巴黎一个奢侈品会议上指出，主要在线上进行的平行市场正在挤出实体店。

“电子商务已经成为中国奢侈品市场的主要推动力，”他说道。“但我认为，在可预见的未来，中国人仍将继续在海外购买奢侈品，直到中国经济结构发生重大变化。”

为了打击代购，中国政府上周加大了对虚假报关的惩罚力度，并加强了海关控制。工作人员在机场发现了越来越多的代购者，并对他们征税。

中国政府还称，从4月8日起，一些产品无论是通过互联网进口还是个人带入，税收都会增加。

高档手表的进口税率从30%提升至60%，金银的进口税率从10%增加至15%。

“我们预计这对代购和中国游客在海外的购买都会构成负面影响，”Exane BNP Paribas分析师Luca Solca称。（完）