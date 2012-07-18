财政部明确国际运输和动漫等营改增试点政策

路透北京7月18日电---中国财政部日前和国家税务总局联合发布通知,明确国际运输、动漫、船舶代理等方面相关营业税改征增值税试点政策,对一些政策适用问题做出进一步解释和明确.此举旨改变部分领域试点後出现税负不降反增的情况.

其中未签免税协议国家运输企业按3%徵收率代扣代缴增值税.而按照最初试点方案,试点地区没有与中国签署双边运输免税协议的境外运输单位或个人,在向境内单位或个人提供国际运输服务时按理应执行交通运输业服务11%的适用税率.

此次明确从今年1月1日试点启动之际开始,试点期间属於上述情形的扣缴义务人暂按3%的徵收率代扣代缴增值税,意味着和其他非试点地区在税负上大体保持一致.

同时动漫企业原营业税优惠依旧享受,意味着试点地区动漫企业营业税改征增值税後,原先在营业税上享有的优惠政策将予以保留和转换,即改按3%的徵收率徵收增值税.

对於船舶代理企业统一按6%税率纳税,因此前试点地区船舶运输企业按提供运输服务和代理服务不同,分别执行11%和6%的税率,但在实际操作中出现无法依不同税率开具发票问题.为更好完善该领域税收政策,此次调整将船舶代理企业与货物代理企业的税收政策等同,即同样执行6%的增值税税率.

作为中国结构性减税的重要内容--上海增值税扩围改革试点从今年起正式启动,该地交通运输业、现代服务业等行业营业税改征增值税.改革试点的主要内容是在现行增值税17%标准税率和13%低税率基础上,新增11%和6%两档低税率.

不过在执行过程中发现交通运输领域税负不减反增,需要当地政府财政补贴,令原本积极想申请参与试点的地方政府热情降温.(完)

欲了解更多详情,请点选中国财政部(www.mof.gov.cn)

--发稿 沈燕;审校 杨淑祯

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