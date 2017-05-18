中国税收新政迟未宣布 买家恢复进口轻循环油--消息人士

路透新加坡5月18日 - 四位行业消息人士本周表示，由于中国一项消费税计划尚未正式宣布，中国买家继4月取消船货之后，现已恢复进口轻循环油(LCO)。

其中两名韩国炼厂消息人士表示，中国5月及6月从韩国进口不到100万吨LCO，高峰时的进口量为200-300万吨。他们表示，进口量偏低，反映出买方态度审慎。

中国原本计划开征成品油周边产品消费税，像是混合芳烃、LCO及稀释沥青。这将消除一个税收漏洞，过去中国进口商利用这个漏洞，进口LCO，然后在国内变相以低品位柴油出售，逃避原本应对柴油课征的税项。

消息人士指出，原本预计中国将在5月开征这个税，但至今尚未见到正式宣布，令买家备感不确定。

4月至少有两批定于当月底从韩国装运的LCO船货，因为预期税收新政上路而遭取消。

但消息人士称，5月装运的船货已恢复运输。其中一位消息人士称，它们可能被用来混入燃料油，而不是转以柴油出售。

其中一位消息人士称，LCO船货升水已较峰值下跌约六分之一，降低了炼厂对生产这种油的兴趣，转而最大化产出航煤和柴油。

消息人士补充称，按韩国离岸价(FOB)计算，这些船货的升水已降至每桶不足1美元，远低于今年稍早所及每桶约6美元的峰值水准，4月升水每桶2-3美元。

“买家仍较为谨慎，因为谁都不清楚到底什么时候开始征税，”该消息人士称。(完)