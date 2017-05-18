中国税收新政迟未宣布 买家恢复进口轻循环油--消息人士

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透新加坡5月18日 - 四位行业消息人士本周表示，由于中国一项消费税计划尚未正式宣布，中国买家继4月取消船货之后，现已恢复进口轻循环油(LCO)。
其中两名韩国炼厂消息人士表示，中国5月及6月从韩国进口不到100万吨LCO，高峰时的进口量为200-300万吨。他们表示，进口量偏低，反映出买方态度审慎。
中国原本计划开征成品油周边产品消费税，像是混合芳烃、LCO及稀释沥青。这将消除一个税收漏洞，过去中国进口商利用这个漏洞，进口LCO，然后在国内变相以低品位柴油出售，逃避原本应对柴油课征的税项。
消息人士指出，原本预计中国将在5月开征这个税，但至今尚未见到正式宣布，令买家备感不确定。
4月至少有两批定于当月底从韩国装运的LCO船货，因为预期税收新政上路而遭取消。
但消息人士称，5月装运的船货已恢复运输。其中一位消息人士称，它们可能被用来混入燃料油，而不是转以柴油出售。
其中一位消息人士称，LCO船货升水已较峰值下跌约六分之一，降低了炼厂对生产这种油的兴趣，转而最大化产出航煤和柴油。
消息人士补充称，按韩国离岸价(FOB)计算，这些船货的升水已降至每桶不足1美元，远低于今年稍早所及每桶约6美元的峰值水准，4月升水每桶2-3美元。
“买家仍较为谨慎，因为谁都不清楚到底什么时候开始征税，”该消息人士称。(完)
(编译 蔡美珍/刘秀红；审校 汪红英)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
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