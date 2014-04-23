国税总局：一季度营改增减税375亿元 电信业试点正在准备

路透北京4月23日 - 中国国家税务总局公布，一季度全国因实施营业税改征增值税减税375亿元人民币，今年新纳入的铁路运输和邮政业营改增试点当季减税24.5亿元。

国税总局网站新闻稿并援引货物和劳务税司司长杨益民表示，目前国税总局正在与财政部一起做上半年电信业营改增试点的准备，还要抓紧制定在生活服务业实施以及在建筑业和不动产开展营改增试点的方案，力争2015年实现增值税对货物和服务的全覆盖。

数据显示，2012年1月1日实行营改增试点以来，全国已累计减税2,203亿元。目前全国纳入营改增试点的纳税人主要以小规模纳税人为主，占81.43%，一般纳税人占18.57%。但从今年以来试点纳税人申报缴税看，共计544.47亿元的增值税中87.8%来自一般纳税人。

另据国税总局新闻发言人王陆进介绍，一季度，全国税务部门组织税收收入26,241亿元，同比增长9.9%，办理出口退税2,771亿元，增长7.5%。

从一季度税收收入看，税收结构变化反映了经济结构调整态势。

数据显示，一季度第三产业税收收入增长13.6%，增幅比第二产业高7.7个百分点，特别是受营改增政策效应驱动，第三产业中的租赁和商务服务业、信息服务业税收增长突出，增幅分别为20.7%和17.8%。同时，第三产业税收占整体税收的比例从去年一季度的51.6%稳步提升到今年一季度的53.3%，第二产业占比则下降到46.5%。

从经济类型方面来看，国有企业、股份公司、私营公司和涉外企业税收收入分别增长7.8%、10.6%、13%和10.5%，税收增幅基本保持平衡。(完)

(发稿 侯向明；审校 谢衡/张喜良)

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