中国营改增建筑业和房地产适用11%税率 金融和生活服务6%税率

路透北京3月21日 - 中国财政部公布，自5月1日起，全面推开营改增试点，将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业纳入试点范围，其中建筑业和房地产业适用11%税率，金融业和生活服务业适用6%税率。财政部会同国家税务总局正在抓紧起草全面推开营改增试点的政策文件和配套操作办法，将于近期发布。

财政部网站刊登的“财政部税政司国家税务总局货物和劳务税司负责人就全面推开营改增试点答记者问”称，这些新增试点行业，涉及纳税人近1,000万户，是前期营改增试点纳税人总户数的近1.7倍；年营业税规模约1.9万亿元，占原营业税总收入的比例约80%。

将不动产纳入抵扣范围。继上一轮增值税转型改革将企业购进机器设备纳入抵扣范围之后，本次改革又将不动产纳入抵扣范围，无论是制造业、商业等原增值税纳税人，还是营改增试点纳税人，都可抵扣新增不动产所含增值税。

从前期试点情况看，截至2015年底，营改增累计实现减税6,412亿元人民币，无论是试点纳税人还是原增值税纳税人，都实现了较大规模的减税，充分证明营改增的制度框架体现了总体减税的要求。

财政部称，全面推开营改增试点，将实现增值税对货物和服务的全覆盖；不动产纳入抵扣范围，实现向比较完整的消费型增值税制度的转型。将密切跟踪试点情况，及时总结试点经验，进一步完善增值税制度，同时，按照中央要求和全国人大部署，抓紧启动增值税立法程序，尽快将增值税暂行条例上升为法律。（完）