中国将加大结构性减税政策力度

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京7月31日电---中国经济正从上半年的下滑态势中渐渐企稳.中共中央政治局会议周二称,经济发展仍面临诸多困难和挑战,下半年将把稳增长放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点.
新华社报导援引新闻稿并称,下半年将加大结构性减税政策力度,保持货币信贷平稳适度增长.
此外,还要做好重要商品供需调节,保持物价总水平基本稳定;落实促进民间投资的政策措施,加大对国家重大项目建设的支持.
中国7月宏观数据将从周三开始出炉.汇丰上周发布的中国7月制造业PMI预览值跳升至49.5,创下五个月高位,表明工业活动温和改善.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 黄凯
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