以年收入12万元为界加税不实 个税改革或增加扣除项--新华

路透北京10月25日 - 针对最近热议的个税改革是否将年收入12万元者纳入高收入群体，新华社周二援引多位业内专家报导称，年收入12万元人民币并非划分高低收入人群的界限，不存在以年收入12万元为分界加税的情况。

新华社报导称，业内专家介绍，个税改革总的原则是“增低、扩中、调高”，即增加低收入者收入，扩大中收入者比重，降低中等以下收入者的税收负担，加大对高收入者的税收力度。在降低中低收入税负中，最主要的方式并非提高个税起征点，而是增加扣除项。

报导援引国家税务总局税收科学研究所所长李万甫介绍，2006年选择年收入超过12万元的群体进行纳税申报，是为后续个税改革进行试点探索积累经验。年收入12万元，并不涉及高低收入人群划分界限。

长期跟踪个税改革的中国财政科学研究院研究员孙钢说，在中低收入和高收入的划分上，国际上及中国均没有法律确定的标准，税法上也从没有确定过高收入的标准。“我国不同人群和不同地区收入存在差距，高收入群体和低收入群体只是相对概念，不是绝对概念。”

而对于个税改革下一步的重点，李万甫等称，可能将是增加家庭扣除项。当前经常出现一个人赚钱，承担全家子女教育、房屋贷款、老人赡养等家庭支出。因此，今后将考虑将一部分教育、房贷、养老等支出，纳入扣除项，使税制政策更加合理。

目前，个人所得税属于按月征收。中国人民大学财政金融学院教授朱青表示，实行综合分类相结合的个税，需要按年申报纳税，所以最好从一个自然年度（纳税年度）开始实行新的个税制度。从这个意义上说，最快也要从2017年7月1日开始实行。

报导援引多位专家称，按综合分类相结合方式实施个税改革后，在调节二次分配、个税实际征管等方面还存在三方面突出难题。

表现在，个税占比偏低难以发挥调节作用。孙钢等专家表示，目前个税占税收总比重过低，在发挥调节收入、解决分配不公方面的作用仍不突出。2015年个税总额占税收的比重只有6.3%。

二是大量现金交易难以纳入监管，税收征管能力仍存漏洞。专家表示，以个税为代表的所得税，由于需要掌握纳税人详细收入、开支等涉税信息，才能准确核算纳税所得，避免偷税漏税，这对税收征管能力要求更高。

此外，高收入群体征管仍存漏洞。中山大学财税系教授林江表示，社会上有把个税认为是征收工资税的说法，主要是工薪阶层主要采用企业代扣代缴和税务部门核查的办法，但一些企业高管等高收入群体却可以把个人支出纳入企业成本，规避个税缴纳。

国务院上周五发文称，将进一步发挥税收调节收入分配的作用，健全包括个人所得税在内的税收体系，逐步建立综合和分类相结合的个人所得税制度，进一步减轻中等以下收入者税收负担，适当加大对高收入者的税收调节力度。（完）