推进财税改革 中国应加快制订税收基本法--专家

* 中国缺乏税收基本法，财税改革推进受影响

* 因无法律支撑，个税改革或房产税试点扩围均难名正言顺

* 财税改革难点在于中央地方财权事权划分

作者 沈燕

路透北京8月20日 - 由于中国目前还没有制定税收基本法这一税收领域的根本大法，这也让中国无论是个税改革的推进，抑或房产税试点的扩围，以及被寄予厚望的财税改革等等，多多少少难脱“名不正则言不顺”之嫌。

中国财政部科学研究所研究员孙钢在接受路透专访时指出，尽管中国曾在新世纪初期热烈讨论过税收基本法，并争取在“十一五”计划期内出台，但时至今日仍音讯全无。而税收基本法的缺位，无疑会阻碍中国财税改革的推进和法制的健全。

“因为没有税收基本法，政府与纳税人之间的权利义务关系缺乏基本的界定，中央和地方的税权划分不清，甚至一些税收专用词汇的含义都因缺乏法定规范而无法统一。”孙钢不无遗憾地称。

他进一步指出，中国近年来财税总量规模增长很快，居民对税收的敏感性也越来越强，更需要一部明确的税收基本法来规范政府和纳税人的征纳税行为，加强和完善税收立法、执法和司法活动并对征纳双方的行为都有明确约束。

“这也是为什么当初重庆和上海搞房产税试点时，曾经不乏此举缺乏法律依据的质疑，因为房产税是中国已有的税种，并不是新税，只是在两地试点时赋予新内容。”孙钢称。

中国财政收入近年来快速增长，从2007年的5.13万亿元人民币的规模升至去年11.72万亿仅用了五年的时间。

从理论上讲，税收基本法是衔接宪法与各个税法的根本大法，在整个税收法律体系中居于母法地位，对各实体法和程序法起着统帅作用。同时，由税法的地位和税收法制建设的规律所决定，税法属于公法，是国家的重要法律。

按照全国人大常委会立法规划的要求，2004年全国人大财经委员会已正式启动对税收基本法的起草工作，并争取在“十五”计划末期或十届人大常委会任期届满完成。但时至"十二五"，税收基本法的讨论和起草仍被搁置。

孙钢并提到，中国个税改革目标是从分类到综合说了很多年，前几年还要求年薪12万元人民币以上者年底要向税务机关自行申报纳税情况，并且税务机关还会公布申报情况。但这两年基本看不到相关数据，表明申报的作用和影响已大大降低了。

“如果高收入者的申报意识尚且越来越淡漠，以后若要求申报普遍化就更困难，税法的严肃性会受到挑战，个税从分类向综合的改革就更难以完成。”他称。

**财税改革寄望不宜过高**

对于业界推测的，财税改革可能会是下半年将召开的十八届三中全会上的最大看点，孙钢认为期望不宜过高。

他分析指出，中国营业税改增值税目前只在“1+6”的范围实行，该项改革要完成全部覆盖营业税的范围至少要用两三年时间。且作为重大的减税措施，“营改增”全面推行的减税规模预计高达9,000亿元左右，对财政收入的影响不可小视。在整体经济增长放缓的大背景下，财政收入增幅放缓本身也不是大手笔进行财税改革的好时机。

中国已明确自8月1日起在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的相关税收政策，并新增广播影视服务作为部分现代服务业税目的子目。

所谓“1+6”模式，即“1”是指交通运输业，包括陆路、水路、航空、管道运输。“6”是指部分现代服务业，包括研发和技术、信息技术、文化创意、物流辅助、有形动产租赁和鉴证咨询等六个领域。据测算，全部试点地区企业今年将减税1,200亿元人民币左右。

“营改增是目前财税改革的重点，财税部门正全力以赴保证此项改革的顺利实施，其它的诸如资源税、房产税改革等等也都在推进中，但都只是涉及部分税制的调整，从今年来看，还触及不到财政体制方面的更深内容。”孙钢称。

中国财长楼继伟此前也提到，财政部正在研究深化财税体制改革包括积极稳妥推进“营改增”在全国范围全部行业推开，这样才能实现增值税的好处；要认真研究地方税的体系的设置，以及减少专项转移支付。

“支出的调整，实际上就是中央地方的支出责任如何调整，这就不仅是一个财政问题或税收问题，而是一个各级政府间财政关系的问题，是一个如何治理国家的问题。税种、收入、支出责任的划分，带来的是各级政府之间财政收入的分配关系和支出管理关系的问题，这是一项大任务。”楼继伟称。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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