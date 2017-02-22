中国个税改革可逐步实施到位 适当增加家庭生计支出扣除项--官员

路透北京2月22日 - 中国财政部税政司有关负责人周三表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。

中新网援引该位人士的话称，个税改革总体目标是将现行分类税制改为综合和分类相结合的税制，基本思路是“总体设计、分步到位”。初步考虑可先将部分所得项目予以合并，实行综合征税，初步搭建综合和分类相结合的税制框架。

二是在合理确定基本减除费用标准的基础上，考虑居民家庭不同负担情况，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。

三是构建新的税收征管制度，结合综合和分类相结合税制特点，建立与之相配套的税收征管体制。

四是建立健全社会综合配套条件，加快修订税收征管法，加快建立个人收入和财产信息系统，为后续改革提供有力支撑。改革方案论证成熟后，将根据改革方案修订完善个人所得税法。

该位人士指出，自2015年以来，财政部、国家税务总局抓紧研究推进个人所得税改革，就税制模式、费用扣除、税率级距、税收征管及配套条件等改革重点、难点问题进行重点研究和反复论证，在征求吸收有关方面意见基础上，形成了个人所得税改革方案建议。

周三国际经济交流中心召开的论坛上，中国社会科学院财经战略研究院院长高培勇就批评中国税制改革的推进是一条腿长，一条腿短，即直接税改革裹足不前，并建议2017年中国税制改革应聚焦于直接税上，包括个人所得税。

去年底召开的全国财政工作会议也重申，2017年将继续实施积极的财政政策，财政政策要更加积极有效，继续实施减税降费政策，适度扩大支出规模；并研究推进综合与分类相结合的个人所得税改革。(完)