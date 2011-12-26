分析：中国扩大内需应减税先行

* 扩内需为中长期政策,明年寄望於结构性减税

* 专家建议减少间接税,降低增值税名义税率

* 取消各种增值税优惠,有助小企业税负公平

* 价内税若改价外,或有利於产业结构调整

路透北京12月26日电---尽管中国已明确明年的结构性减税路线图上,但在专家们看来财税改革以及减税的空间仍然很大.

其中降低增值税名义税率,同时取消各种税收优惠,对扩大内需,提振消费更具长期性;而将商品的价内税改为价外税,一个小小的举措对改变国人的消费习惯,引导产业结构调整或许会有意想不到的功效.

"扩大消费,政府如果说真正从税负方面减轻的话,我们从间接税、增值税方面可以多做一些工作."国家信息中心的首席经济师范剑平在北京举行的经济每月谈上称,应该适当降低增值税的名义税率,同时应该逐步取消名目繁多的增值税优惠政策,这样来公平税负.

中国财长谢旭人於周日举行的全国财政工作会议上指出,明年将扩大营业税改征增值税改革试点,稳步推进房产税改革试点,明年还将推进资源税、消费税等多项税收制度改革向纵深发展.

中国财政部数据显示,1-9月全国税收总收入完成71,292.18亿元人民币,同比增长27.4%.前三季税收增速以及占国内生产总值(GDP)比重均高於去年全年水平.

**减税呼声高**

作为中国第一大税种的增值税,目前税率17%,部分商品是13%.尽管明年的增值税扩围试点中增加了6%和11%两个低档税率,但民间对於降低增值税率的呼声从来没有停止.

中国将从明年1月1日起在上海试行营业税改征增值税试点方案,改革试点选择了11%和6%档低税率,分别适用於交通运输业和部分现代服务业.这是一项重要的结构性减税措施,并将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围.

范剑平指出,降低名义税率至少有三方面好处,一是可以降低商品的国内售价,促进居民消费;同时取消增值税名目繁多的优惠政策,有利於帮助中小企业获得更加好的公平税负环境.

"我国的大企业、外资企业往往现在有各种办法去获得这些不同名目的优惠税率,而真正在那儿承受名义税率那麽高的税收负担的往往是中小企业.所以降低税率同时取消优惠税率,对於中小企业减税的作用更大."范剑平称.

此外,降低增值税名义税率可以调整内外需关系,改变部分商品在国外售价反而低於国内的情况.

他进一步解释称,由於中国增值税率比较高,出口退税主要是退增值税,一旦内销的时候往往包含很高的增值税,但外销的时候往往要把增值税退税,而到了别的国家,有的会加上比中国更低的增值税去销售,因而导致同一件商品国内生产销售的反而比国外便宜.

他表示,降低增值税名义税率,出口退税率相应会有所降低.这样对内销应该说税负减轻,对国外增值税税率的下调使中国与别的国家增值税率更趋向于一致,这对扩大内需,调整内外需的失衡是有很大的好处.

"如果大家都有优惠,最後是谁都没有优惠,倒不如直接把名义税率降低,取消各种优惠."中国国家税务总局税科所所长刘佐对此也表认同.

但他提到,由於减免税的优惠涉及各方利益,有些是国家鼓励的行业或领域,在实际操作中有一定难度.

**价外税:小变动或收大功效**

此外,将中国现行的价内税改为价外税,让消费者明明白白地消费,明明白白地缴税,对於中国一直强调调整经济结构或许会有意想不到的功效.

范剑平提到,由於中国的税收结构中是一个以间接税为主的国家,居民实际上的税收负担并不是在个人所得税这个直接税上,更多表现在消费过程中所承担的隐形税,即都是价内税.

"政府让利於民...下一步更大减税的潜力应该是间接税方面,从长远发展方向来讲,也应该逐步降低间接税的比重,而增加直接税的比重今後更多不是在个人所得税这方面去动脑筋,更多的是要想办法减轻居民在商品价内税负,在间接税这方面想办法减轻居民的税收负担."范剑平称.

而价内税转为价外税对引导改变消费习惯方面显然也有不可忽视的作用.

国家信息中心信息资源开发部主任徐长明以汽车举例,"比如100万元的车,4.0升以上的发动机排量的车有消费税40%,现在这个税是在价内徵收,消费者不知道交40万的税,厂家知道,国家知道,但是消费者不知道.如果改成价外税,很多人可能就不买了."

"一方面我们要大力发展节油型汽车,另一方面我们的产品结构越来越不合理,SUV(运动型车)增长非常快,换车都想换SUV,SUV就费油,高级车增长快,今年豪华车销量增长37%,进口车增长31%,国产车增长7%,都是不合理的结构,再不调整也不行."徐长明称.

刘佐也认为,将价内税改为价外税可能对引导消费者改变消费习惯有一些帮助,继而影响到产业结构的调整,但这不是根本因素,"毕竟消费能力最终取决於收入状况."

"94年税改的时候曾经想过要把价内税改为价外税,从技术上说没有一点问题,无非是在发票栏上增加一项税多少,价多少,税价合计是多少,但当初之所以没有做的原因是考虑到价内税实行了这麽多年,担心国人的心理承受力."他称.(完)

--审校 黄凯

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