中国电信业6月1日起实施营改增 实行差异化税率--财政部

路透北京4月30日 -中国财政部周三公布，从2014年6月1日起，将电信业纳入营改增试点范围，实行差异化税率，基础电信服务和增值电信服务分别适用11%和6%的税率，为境外单位提供电信业服务免征增值税。

财政部网站新闻稿称，财政部和国家税务总局于4月30日印发的《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》已经国务院批准，改革实施后，营业税制中的邮电通信业税目将相应停止执行。

电信业是重要的生产性服务业，将其纳入营改增试点，有利于进一步完善增值税抵扣链条，增加下游企业进项税抵扣，让更多的企业享受改革红利。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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