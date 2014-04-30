中国电信业6月1日起实施营改增 实行差异化税率--财政部

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月30日 -中国财政部周三公布，从2014年6月1日起，将电信业纳入营改增试点范围，实行差异化税率，基础电信服务和增值电信服务分别适用11%和6%的税率，为境外单位提供电信业服务免征增值税。
财政部网站新闻稿称，财政部和国家税务总局于4月30日印发的《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》已经国务院批准，改革实施后，营业税制中的邮电通信业税目将相应停止执行。
电信业是重要的生产性服务业，将其纳入营改增试点，有利于进一步完善增值税抵扣链条，增加下游企业进项税抵扣，让更多的企业享受改革红利。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。