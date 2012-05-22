营改增扩围方案或近期出台--报载

路透上海5月22日电---上海证券报周二报导称,营业税改征增值税扩围方案或将在本月底或6月初出台,下半年启动,目前有包括北京、江苏在内等10个省市申报试点.

报导称,未来营改增试点地区扩大将仍主要参照上海模式,即在行业选择上以交通运输业和部分现代服务业为主,原行业税收改革後归属地方财政的收入分配维持不变,以及过渡期内对改革後税负升高企业给予财政补贴等配套政策,也基本都可以原封不动进行推广.

针对下一步营改增改革思路,报导指出,相比继续一轮一轮地扩大试点地区范围,国税总局更偏向于按照行业试点,未来或将先推动较为成熟的行业如交通运输业等在全国范围内推广,再按照行业规划逐步一个行业一个行业地推开.

报导并称,目前申报试点的10省市包括北京、天津、重庆、厦门、深圳五市和江苏、湖南、海南、安徽、福建五省.

国务院副总理李克强日前表示,营业税改征增值税改革要逐步扩大试点覆盖的行业和地区范围,"十二五"(2011-2015年)期间在全国推开,促进服务业更好更快发展,提高整个产业发展水平.

财政部去年11月公布营业税改征增值税试点方案,并称这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围. 预计新一轮"营改增"试点扩容或将在下半年启动.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

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