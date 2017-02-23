中国拟修改企业所得税法 允许公益捐赠超额部分结转扣除--报载

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月23日 - 据人民日报报导，企业所得税法修正案草案周三提请全国人大常委会审议，草案明确企业公益性捐赠支出超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
而现行企业所得税法第九条规定，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳所得税额时扣除。
去年3月，全国人大通过的慈善法对企业大额捐赠税前扣除比例问题作出了新规定，即企业慈善捐赠支出超过法律规定的准予在计算企业所得税应纳税所得额时当年扣除的部分，允许结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。
“为进一步落实税收法定原则，与慈善法有关公益性捐赠支出结转扣除的规定做好衔接，财政部、税务总局起草并向国务院报送了《中华人民共和国企业所得税法修正案（送审稿）》，建议修改企业所得税法第九条。”文章援引财政部部长肖捷称。（完）
(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
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