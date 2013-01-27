“营改增”是中国重大财税改革导火索 将促进房产税提速--专家

路透北京1月26日 - 中国社科院财经战略研究院院长高培勇周六称,中国税制改革首推直接税,而"营改增"实际是重大财税改革的导火索,将促进房产税等直接税种的加速出台,并带来增值税率下调,以及现行分税制财政体制的重新构建.

中国今年财政工作首要任务是完善结构性减税,其中重要一环是"营改增".

"营改增绝不仅限于税收制度改革的层面,"他周六在出席中国经济年会时称,"营改增实际上已经点燃了另外一场或新一轮中国重大经济体制改革的导火索,必须未雨绸缪来迎接这一挑战."

他分析道,营业税目前是地方政府几乎唯一的主体税种,占税收收入的50%甚至更多一些.目前"营改增"试点范围仅涵盖交通运输业和六个现代服务业,只涉及到地方税收收入的20-30%,所以影响还是局部的,并未触及营业税运行的根基.

"但按照十二五改革规划,待十二五结束营改增推广到全部,当营业税作为一个税种不在存在,而要完全纳入到增值税的框架之内的时候,就意味着地方政府唯一的主体税种就不存在了,营业税的根基也就被颠覆了,"他说.

届时,地方政府很难找到另一个税种来代替营业税成为主体税种,所以房产税的开征可能会因此加速;同时增值税将"一家独大",在全部税收中占比将蹿升至57%,而政府要分散风险就必须对增值税本身进行改革,增值税的标准税率将要因此下调.

高培勇称,据测算增值税税率每下调1个百分点,将影响税收收入2,000亿元人民币以上,为弥补亏空就要有新税种来填充,"这个税种就是直接税,包括房产税、个人所得税实行综合治理,都会由此而增速."

他认为中国改革财税体制首推直接税,因为目前中国的税收格局中70%以上来自间接税,仅有四分之一来自直接税,这其中还有18%来自企业所得税.如此一来,当政府想要调控收入分配的时候,会发现只有7-8%的百分点是可以动用的,调节的空间非常之狭小.

"类似于收入分配改革这样重大问题的解决,不启用直接税,不行;类似于经济结构调整这样重要的事情,不改革,不行,"高培勇称.

中国财政部公布的2013年财政工作主要任务中称,要加快推进营业税改征增值税试点工作,适时扩大试点地区和行业范围."营改增"试点首先自上海启动,随后在2012年8月,财政部发文明确将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围分批扩大至北京市等八省市,但各地新旧税制转换时间不同,其中北京为2012年9月1日.(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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