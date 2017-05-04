财经洞察：美国减税潮让中国财税改革深陷舆论和现实尴尬

作者/沈燕

路透北京5月4日 - 原本对中国税负是高是低就存在官方学界高低不同的判断。眼下远在大洋彼岸的美国掀起一轮减税狂潮，对推进财税改革正步履维艰的中国而言意味着什么？

一方面可能激发中国民众日渐觉醒的“税收意识”，使中国推进财税改革的舆论环境愈发备受关注，并激发民众更关注政府减税的诚意和含金量。

这从去年10月，福耀玻璃集团创始人、董事长曹德旺计划在美国投资10亿美元建厂，原因是“中国实体经济的成本，除了人便宜，什么都比美国贵”。再度引发中国税负是高是低的全民大讨论。尽管讨论无解，客观上让中国民众的税收意识觉醒又进一层。

另一方面，美国大规模减税某种程度上也意味着中国推进财税改革的难度会增加，尤其是中国正努力改变现行间接税为主，直接税占比较低的情况，期待增加直接税比重的这一努力恐面临挑战。

而直接税中包括个人所得税和仍在试点的针对住房持有环节征收房地产税，前者因抵扣范围扩大而被工薪阶层期待能够获得真正减税，后者则被学界视为抑制中国房价最有效和调节贫富差距的重要工具。但在全球的减税浪潮和现行舆论大环境下，其推出可能会比预期更艰难。

诟病中国高房价时，中国政府屡屡会提及要建立房地产市场长效机制，其中开征房地产税无疑是被视为制度建设的重要一环。

中国全国人大网刚刚公布的2017年立法工作计划来看，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法。但都仅仅位列立法预备和讨论项目，也意味着出台依旧遥遥无期。

中国最近一次个税改革是在2011年9月1日，调整个税免征额由2,000元人民币调高至3,500元。距前次个税调整已经逾五年了。

今年两会期间，针对备受关注的个税改革进展，中国财长肖捷还提到，目前个人所得税的改革方案正在研究设计和论证中，总的思路是个人所得税改革要从中国的实际出发，实行综合与分类相结合，方案总体设计、实施分步到位，逐步建立起适合中国国情的个人所得税制。

“按照税收法定的原则，个人所得税改革方案研究制定之后，还需要相应地修改税法，并提请全国人大常委会审议。”他称。

基本考虑是将部分收入项目，比如工资薪金、劳务报酬、稿酬等，实行按年汇总纳税；还将考虑制定另一项新的政策，就是适当增加与家庭生计相关的专项开支扣除项目，有关“二孩”家庭的教育等支出，这是要考虑的。

此外，可能还有其他的专项扣除项目也要予以考虑，目的就是为了进一步减轻纳税人的负担。

**中国式减税，民众获得感不强**

事实上，中国政府近几年实施的包括营改增全面实施，扩大享受优惠的小微企业范围等减税举措不断。4月中旬召开的国务院会议决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币，同时在规范和降低涉企收费方面也一直在清理。

据官方统计，中国去年5月1日起全面推开营改增试点。从2012年1月至今年2月，累计减税超过1.2万亿元，98%左右的试点纳税人实现税负下降。

只是中国本轮结构性减税的主体是企业，而在经济下行压力较大的背景以及中国以间接税为主的现行税制结构下，普通民众难有减税的获得感，而从企业反馈到的减税感受似乎也差强人意。

在福耀玻璃海外投资引发企业税费沉重的抱怨后，今年1月，财政部对娃哈哈反映缴纳500多种收费的问题进行了调查并回应称，娃哈哈集团提供了所属131家企业2013年以来曾发生过的缴费项目共533项。经核，2015年有支出数据的实际缴费项目为317项，与企业提供的缴费项目相差216项。

尽管实际缴费项目低于企业感受，但一位不具名的财税专家就批评称，“这本身就像个讽刺，企业抱怨缴了533项，实际检查后发现缴费项目317项，这难道还少吗？中国企业承担税收之外的各种费用名目繁多。”

针对美国的大规模减税计划，中国交通银行金融研究中心最新发布报告，建议要锐意推进税制改革，重塑中国全球竞争力。

该份名为“从中美税制比较和朗普减税方案的启示”报告认为，相较而言中国的减税措施力度不大，除了营改增以外并未涉及税制的实质性改革，更多的是在现有基础上进行“修修补补”。今年2月企业所得税法修正并未下调税率，各界期待已久的个税改革也未列入今年立法计划。

而中国财政部最新发布的关于将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元/年。并被国内媒体解读为实质性减税举措。

几年前就购买健康险的王小姐在咨询其所买健康险的保险公司后得知，她所购买的健康险无法享受税收抵扣，保险公司告之能享受的险种必须是政策出台后购买的健康险。这也令其质疑该项减税优惠的诚意到底有多少。

针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。

中国国家税务总局国际税务司司长廖体忠也对国内媒体评论称，美国税改缺乏大国担当，仅仅考虑自己。

“国与国之间必须协商的是政治冲突和外贸规则，争取国家之间的政治平等和买卖公平。国内的政治制度和经济政策别国最好少干预。面对特朗普的方案，我们需要认真思考中国的税改方案，是如何保卫中国的利益和促进中国的经济发展，这才是税务总局及其相关部门的应有态度和本职工作。”一位不愿具名的专家称。（完）