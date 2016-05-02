中国国务院：全面实施营改增后中央和地方分享增值税收入五五分

路透北京5月1日 - 中国国务院最新印发文件，公布全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案，规定以2014年为基数核定中央返还和地方上缴基数，中央和地方五五分。

财政部网站周六晚间刊登《全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案》，称所有行业企业缴纳的增值税均纳入中央和地方共享范围，中央分享增值税的50%，地方按税收缴纳地分享增值税的50%。而在此前，中央地方分享增值税的比例为75：25。 文件指出，中央上划收入通过税收返还方式给地方，确保地方既有财力不变。中央集中的收入增量通过均衡性转移支付分配给地方，主要用于加大对中西部地区的支持力度。

本方案与全面推开营改增试点同步实施，即自2016年5月1日起执行。过渡期暂定2-3年，届时根据中央与地方事权和支出责任划分、地方税体系建设等改革进展情况，研究是否适当调整。

根据财政部公布的2015年财政收支情况显示，2015年1-12月国内增值税31,109亿元人民币，营业税19,313亿元。长期以来，增值税和营业税位列前两大税种。5月1日起全面实施营改增，意味着营业税退出历史舞台，增值税将稳居第一大税。而此前增值税按照75%和25%的比例在中央和地方之间分配。

据国务院，此次过渡方案主要基于如下考虑：一方面，需要保持现有中央和地方财力格局总体稳定，结合税制改革，考虑税种属性，进一步理顺中央和地方收入划分；同时还要考虑到税制改革未完全到位，推进中央与地方事权和支出责任划分改革还有一个过程。

基本原则是，保持现有财力格局不变，既要保障地方既有财力，不影响地方财政平稳运行，又要保持目前中央和地方财力大体“五五”格局；还要注重调动地方积极性，适当提高地方按税收缴纳地分享增值税的比例，有利于调动地方发展经济和培植财源的积极性，缓解当前经济下行压力。 此外，还得兼顾好东中西部利益关系。以2014年为基数，将中央从地方上划收入通过税收返还方式给地方，确保既有财力不变。调整后，收入增量分配向中西部地区倾斜，重点加大对欠发达地区的支持力度，推进基本公共服务均等化。

国务院还公布了关于做好全面推开营改增试点工作的通知，提出各地绝不允许为了短期利益和局部利益，搞回溯性清税，甚至弄虚作假收过头税。此类问题一经发现要依法依规严肃处理，对不应征收的税收必须立即退付给纳税人，超出合理增幅部分的税收要相应扣回。

要坚决避免违背市场规律的不合理行政干预，不得限制企业跨区域生产经营、操纵企业增加值地区分布，严禁以各种不当手段争夺税源，防止形成地方保护和市场分割，破坏全国统一大市场建设。

财政部副部长史耀斌此前表示，中国现行增值税率档次过多，要减并增值税税率，根据实际运行情况等在增值税立法时一并考虑，对于营改增后的过渡办法，他强调，总体原则是保持中央和地方收入和稳定，存量不变，只动增量。

中国于5月1日起全面实施营改增，试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围，确保所有行业税负只减不增。（完）