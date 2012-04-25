中国一季度税收收入同比增速降至近三年低位

路透北京4月25日电---中国财政部周二稍晚表示,一季度全国税收总收入同比增速降至近三年低位,个人所得税收入下降,主体税种收入增速普遍回落,房地产相关税收收入增速下滑尤为明显.

财政部税政司发布的一季度税收收入情况分析称,一季度完成税收收入25,857.81亿元人民币,同比增速降至10.3%.而同期全国财政收入增长14.7%.

分析指出,中国经济增速回落,导致与经济指标密切相关的税种收入增速放缓,价格水平回落使得以现价计算的税收收入增速回落.

房地产销售下降令房地产相关税种的收入大幅下降;而去年四季度来的一系列结构性减税政策,使一些主体税种都有不同程度减收.

去年四季度以来,中国实施个人所得税改革,提高个体工商户增值税、营业税的起征点,今年1月1日起,又对700多种商品降低进口关税,对小型微利企业实行企业所得税减半徵收优惠政策,免征蔬菜批发零售环节的增值税,开展营业税改征增值税改革试点等.

数据并显示,1-3月,中国增值税、消费税、营业税和企业所得税同比分别增长5.4%、15.1%、7.6%和20.5%,比去年同期增速分别回落17.8、6.4、18.7和17.4个百分点.

财政部本月稍早公布,今年3月全国财政收入同比增长18.7%至9,057.97亿元.增速高於1-2月的13.1%;一季度累计收入29,976.25亿元,同比增长14.7%.(完)

浏览原文,点选财政部网站链接:(here)

--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。