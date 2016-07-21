中国上半年税收收入同比增速升至9.4% 第三产业税收占比近六成

路透北京7月21日 - 中国国家税务总局周三表示，上半年，全国税务部门组织税收收入64,979亿元人民币（已扣减出口退税），同比增长9.4%，较去年全年增速明显加快，其中第三产业税收占比升至近六成。

税务总局网站援引新闻通报会内容称，扣除卷烟消费税政策调整翘尾增收等特殊因素后，上半年税收收入增长5.1%左右。

税务总局收入规划核算司副司长郑小英在通报会上称，上半年，第三产业税收增长10.9%，税收占比为58.2%，较去年同期提高2.2个百分点。第三产业中，新兴服务业快速增长，软件和信息技术服务、租赁和商务服务业税收分别增长39%和27.7%，成为拉动第三产业税收较快增长的重要力量。

据其介绍，上半年，创新程度较高的高端制造业普遍快速发展，税收增速较高。其中，航天设备制造业税收增长11.1%；医药制造和汽车制造业税收分别增长12.2%和7.2%。

分地区看，东部地区税收收入增长较快，经济转型升级效应显现。上半年，东部地区税收收入增长12.2%，中部和西部地区税收收入分别增长4.9%和4.4%。

“近年来，发展较好的现代服务业和高端制造业多集中于东部地区，拉动东部地区税收增速持续快于中、西部，反映出我国经济转型升级的效应逐步显现。”郑小英表示。

此外，上半年，批发和零售业税收增长5.9%。教育、卫生以及文化体育和娱乐三个行业税收分别增长25.1%、32.2%和21.1%（其中影视制作税收增长27.2%），表明居民生存物质型消费得到满足，开始向追求教育培训质量、医疗卫生状况、视听娱乐等精神服务型消费转型升级。

中国上半年的税收收入增速明显高于去年全年水平。2015年已扣减出口退税的全国税务部门组织税收收入为110,604亿元，比上年增长6.6%。(完)