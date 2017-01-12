中国去年税收收入115,878亿元 同比增幅降至4.8%--央视网

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透北京1月12日 - 中国央视网周四报导，2016年，全国税务部门组织税收收入115,878亿元(已扣减出口退税)，同比增幅降至4.8%。国家税务总局局长王军称，增幅下降主因减税。
报导援引他指出，税制改革和减税政策不仅直接降低了企业税收负担，而且助推了供给侧结构性改革和企业转型升级，对经济稳增长和市场增活力起到了重要促进作用。
中国2015年已扣减出口退税的全国税务部门组织税收收入为110,604亿元，比上年增长6.6%，与经济增长基本协调。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。