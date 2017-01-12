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中国财经 | 2017年 1月 12日 星期四 14:46 BJT

中国去年税收收入115,878亿元 同比增幅降至4.8%--央视网

路透北京1月12日 - 中国央视网周四报导，2016年，全国税务部门组织税收收入115,878亿元(已扣减出口退税)，同比增幅降至4.8%。国家税务总局局长王军称，增幅下降主因减税。

报导援引他指出，税制改革和减税政策不仅直接降低了企业税收负担，而且助推了供给侧结构性改革和企业转型升级，对经济稳增长和市场增活力起到了重要促进作用。

中国2015年已扣减出口退税的全国税务部门组织税收收入为110,604亿元，比上年增长6.6%，与经济增长基本协调。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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