国税总局：去年全国税收同比增速大幅放缓至11.2%

路透北京1月16日 - 中国2012年税收同比增速大幅放缓,但继续保持两位数增幅.国家税务总局周三称,去年全国税收完成11.07万亿元人民币(不包括关税和船舶吨税,未扣减出口退税),比2011年增长11.2%,增收11,175亿元.