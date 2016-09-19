中国1-7月营改增整体减税共计2107亿元--税务总局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月19日 - 据中国国家税务总局统计，今年1-7月份营改增整体减税共计2,107亿元人民币。全面实施营改增以来，6、7、8三个月全国税务系统组织的税收收入扣除出口退税后同比增幅分别为3.9%、5.5%、-3.3%。
剔除6、7月份企业所得税汇算清缴的不可比因素后，这三个月税收收入增幅呈现梯次下降趋势。
经济日报周一报导称，今年1至4月份全国营改增减税847亿元，5月1日在建筑业、房地产业、金融业和生活服务业四大行业全面实施“营改增”后，5至7月份全国营改增累计减税达1,260亿元。
“经历一段时间的磨合、调试，‘只减不增’已全面落地，四大行业已实现所有小行业全部减税。”国家税务总局有关负责人说。不仅如此，纳税人税负下降成为绝大多数。四大行业1,040万户纳税人中，税负下降或持平户数达到了98.7%，税负增加的只占1.3%。
今年两会的《政府工作报告》提出“确保所有行业税负只减不增”。实施“营改增”的建筑、房地产、金融、生活服务四大行业，细分到26个小行业后，税负是否全部能降下来，一度让不少人心生疑惑。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。