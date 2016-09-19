中国1-7月营改增整体减税共计2107亿元--税务总局

路透北京9月19日 - 据中国国家税务总局统计，今年1-7月份营改增整体减税共计2,107亿元人民币。全面实施营改增以来，6、7、8三个月全国税务系统组织的税收收入扣除出口退税后同比增幅分别为3.9%、5.5%、-3.3%。

剔除6、7月份企业所得税汇算清缴的不可比因素后，这三个月税收收入增幅呈现梯次下降趋势。

经济日报周一报导称，今年1至4月份全国营改增减税847亿元，5月1日在建筑业、房地产业、金融业和生活服务业四大行业全面实施“营改增”后，5至7月份全国营改增累计减税达1,260亿元。

“经历一段时间的磨合、调试，‘只减不增’已全面落地，四大行业已实现所有小行业全部减税。”国家税务总局有关负责人说。不仅如此，纳税人税负下降成为绝大多数。四大行业1,040万户纳税人中，税负下降或持平户数达到了98.7%，税负增加的只占1.3%。

今年两会的《政府工作报告》提出“确保所有行业税负只减不增”。实施“营改增”的建筑、房地产、金融、生活服务四大行业，细分到26个小行业后，税负是否全部能降下来，一度让不少人心生疑惑。（完）