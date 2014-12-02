中国将加强打击跨国企业逃避税行为--新华

路透上海12月2日 - 新华社报导称，自北京当局上周要求微软补缴约1.4亿美元税款后，中国对外国企业避税的立场将变得强硬，防止税款被转移至海外。

新华社周一晚报导称，北京将严密监控在华跨国企业利润水平，确保企业不能将利润转移至其他低税率地区，后者这种现象被称为“税基侵蚀和利润转移（BEPS）”。

新华社上周报导，一家以“M”打头的美国公司必须向中国政府补缴8.4亿元人民币税款和利息，未来还将缴纳每年超过1亿元人民币的追加税。

该报导称，该美国公司是全球500强企业之一，于1995年在北京成立外商独资分支机构。完全符合这些描述的只有微软一家公司，该公司并没有对此否认。

“（中国）将进一步加强反避税工作，积极推进反避税双边磋商和多边协调，遏制跨境逃避税，防止跨国企业侵蚀中国税基，转移中国利润，”中国国家税务总局副局长张志勇告诉新华社。

中国国家主席习近平上月在与G20峰会与其他领导人共同表示将打击国际逃避税。（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜

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