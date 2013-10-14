厉以宁：解决新型城镇化资金难题须加快财税改革

香港证监会谴责证星国际期货并罚款300万港元 因打击洗钱缺失
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京10月14日 - 中国着名经济学家厉以宁周一表示，中国要解决新型城镇化的资金难题就必须加快财税改革，改变目前中央与地方财权事权不对称的情况。
他在央广经济之声和北大光华管理学院主办的《大国大时代——中国经济十月谈》的论坛上称，一个农民工转为城市户口的公共服务平均成本约10万元，中国要大力发展新型城镇化，根本是人的城镇化，就是要提高人的生活质量。
“中国1994年分税制改革，中央和地方的财权分配比例是以94年的基数为准，还是中央与地方讨价还价的谈判结果，因为地方承担较多事权，往往出现中央请客地方买单的情况。”厉以宁称，新型城镇化的发展必然会要求财税改革的推进。
他提到，根据官方的统计数据，中国目前的城镇化率约52%，而这是根据农民工在城镇居住的一定时间所作的统计，但他们并没有享受市民的社会保障待遇，如果剔除这部分，中国实际的城镇化率只有30%左右。要实现新型城镇化，就是要加快城乡社会保障的一体化，而这需要很大一笔资金。
他指出，当前中国经济处在双重转型阶段，即：农业社会向工业社会转型，计划经济向市场经济转型，两者目前交叠一起，这在全世界上是没有的。
他认为，目前中国经济处于非均衡状态，表现在市场缺乏完善的市场主体。中国的改革要从产权改革入手。在这一方面，过去的国企改革已经取得了相当大的成绩，但是产权改革还没有结束。突出的一个表现就是，农民仍没有成为市场主体。
“中国要实现就地城镇化就必须给农民产权，而土地确权是新一轮改革的起点。”厉以宁称。
他指出，中国的城镇化必须走老城区加新城区加新社区的道路，就地城镇化。所谓就地城镇化，就是农民不仅要进入老城区，新城区，还有新社区，这里也是城镇化的一部分。
中国已明确将于11月在北京召开十八届三中全会，主要议程包括研究全面深化改革等重大问题。是次会议或将确定新任政府未来五年甚至10年的执政方向，因而备受各界高度关注。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月12日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布，对证星国际期货予以谴责并罚款300万港元，因打击洗钱缺失。
路透北京4月12日 - 新华社周三报导，国家发改委于近日作出部署，要求各级各类公立医院于今年9月底前全部取消药品加成，除中药饮片外的药品实行零差率销售。并做好与财政投入政策的衔接，推动破除“以药补医”，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。
路透北京4月12日 - 为落实推进价格机制改革，中国国家发展和改革委员会日前发布通知，邮政企业寄递单件重量不超过10千克、每立方分米重量不低于167克普通包裹服务资费，由实行政府定价改为政府指导价，企业可以在不超过国家规定资费标准范围内，根据市场供求竞争状况、用户承受能力等因素自主确定具体资费水平。