中国多地出现出租车罢运

路透北京1月13日 - 据中国媒体周二报导称，在“专车”服务与高居不下的份子钱的双重压力下，中国多地出现出租车罢运事件。

报导称，长春出租车司机周一开始罢运，其他一些省会城市的出租车司机周二也开始罢运。

报导还称，长春罢运的出租车司机夜里被警方驱散，但他们周二上午又重新开始罢运。

《中国青年报》报导，南京也发生出租车停运，之后当地发生打砸出租车、殴打司机事件。

据当地媒体报导，居高不下的份子钱，是让出租车司机不满的原因之一。在长春，每天出租车份子钱高达280元。

Uber、快的打车及滴滴打车等打车软件的出现，也是引起出租车司机不满的原因之一。

媒体报导称，山东省的出租车司机计划在周三继续罢运抗议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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